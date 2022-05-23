Росіяни продовжують гатити по Сумщині, пошкоджено приватні будинки

Наслідки обстрілів Сумщини у ніч на 23 травня

Російські війська знову обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини зі своєї території

У ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За його словами, з території РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено приватні будинки місцевих жителів. Як повідомив голова Сумської ОВА, щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Живицький також повідомив, що з території РФ російські війська здійснювали мінометний обстріл північної частини Шосткинського району.

Як відомо, обстріли Сумщини з російської території відбувають майже кожен день. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що противник проводить демонстраційні дії, щоб запобігти переміщенню резервів наших військ до Східної операційної зони. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівській областях.

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