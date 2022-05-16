Окупанти зруйнували міст на Сумщині: бояться контрнаступу на РФ

Ворог мінує підступи до кордону

Російські війська ракетними ударами 15 травня зруйнували міст у Шосткинському районі Сумської області, намагаючись таким чином ускладнити можливі контрнаступальні дії ЗСУ. Ця переправа через річку Клевень веде в бік РФ. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Чиновник зазначив, що в області під ворожий ракетний обстріл з літаків минулої ночі потрапило приміщення сільськогосподарських підприємств, де знаходилися ангари для техніки, а також міст через Клевень у Шосткинському районі.

«Вночі були випущені дві ракети, які потрапили в міст через річку Клевень, це Шосткинський район. Зруйновано повністю міст. І, як ми розуміємо, цей міст веде саме у бік Росії. Очевидно, вони бояться того, що може бути наступ з території України вже в Росію. Тому що вони зміцнюють свої позиції, активно обкопуються, мінують зі свого боку територію і будують опорні пункти. І ми бачимо, що там відбувається така серйозна оборонна робота», – розповів Живицький.

Голава ОВА наголосив, що рашисти не формують наступальне угруповання, а сконцентрувалися саме на заходах щодо зміцнення своєї оборони.

За словами Живицького, останнім часом зросла інтенсивність ворожих обстрілів Сумської області – окупанти використовують більш важке озброєння, здійснюють авіанальоти, бомбардування, обстріли території регіону.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили з літака ракетами по Сумщині.

Напередодні вороги вкотре атакували Сумщину: били з мінометів.

Як повідомлялося, росіяни двічі за ніч обстріляли ракетами село на Сумщині.

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