Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км – Пентагон

За даними міноборони США, російські окупанти більше не намагаються просунутися до Києва

Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив 23 березня, що російські сухопутні війська окопуються і займають оборонні позиції на відстані 15–20 км від Києва, практично не просуваючись у напрямку міста. Про це повідомляє Голос Америки.

За словами джерела, схоже, що російські війська більше не намагаються просунутися до української столиці, а в кількох районах на схід від Києва українські війська змогли відтіснити російських окупантів ще далі. Він сказав, що російські сили раніше перебували за 20–30 км від сходу та північного сходу, а зараз знаходяться приблизно за 55 км.

По словам джерела в Пентагоні, тепер російські війська прикладають більше сил для просування на Донбасі, зокрема, в районах, що прилягають до Луганська та Донецька. США в даний момент бачать, що Росія має пріоритетні дії в цьому регіоні, що може бути спробою оточити українські війська в цих районах і не дати їм просуватися на захід для захисту інших міст.

Офіційний представник Пентагона говорив на умовах анонімності. Він повідомив, що США спостерігають деяку активність російських кораблів в Азовському морі, в тому числі – спроби відправити до побережжя десантні кораблі з припасами, наприклад, з транспортними засобами.

Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні ввечері 23 березня, на Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав.

Наразі навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше

Також повідомлялося, що російський агресор, не досягнувши успіху в наступальній операції, розглядає можливість оточити окремі угруповання ЗСУ для висування чергових ультиматумів на переговорах.

До слова, 23 березня ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.