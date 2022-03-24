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    Події в Україні

    Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км – Пентагон

    Українські захисники женуть окупантів від столиці - Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км – Пентагон
    Українські захисники женуть окупантів від столиці

    За даними міноборони США, російські окупанти більше не намагаються просунутися до Києва

    Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив 23 березня, що російські сухопутні війська окопуються і займають оборонні позиції на відстані 15–20 км від Києва, практично не просуваючись у напрямку міста. Про це повідомляє Голос Америки.

    За словами джерела, схоже, що російські війська більше не намагаються просунутися до української столиці, а в кількох районах на схід від Києва українські війська змогли відтіснити російських окупантів ще далі. Він сказав, що російські сили раніше перебували за 20–30 км від сходу та північного сходу, а зараз знаходяться приблизно за 55 км.

    По словам джерела в Пентагоні, тепер російські війська прикладають більше сил для просування на Донбасі, зокрема, в районах, що прилягають до Луганська та Донецька. США в даний момент бачать, що Росія має пріоритетні дії в цьому регіоні, що може бути спробою оточити українські війська в цих районах і не дати їм просуватися на захід для захисту інших міст.

    Офіційний представник Пентагона говорив на умовах анонімності. Він повідомив, що США спостерігають деяку активність російських кораблів в Азовському морі, в тому числі – спроби відправити до побережжя десантні кораблі з припасами, наприклад, з транспортними засобами.

    Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні ввечері 23 березня, на Броварському напрямку ворог зупинений. Намагався здійснити спробу прориву оборонних позицій наших військ з метою виходу до північно-західної околиці Києва, успіху не мав.

    Наразі навколо української столиці сьогодні знаходиться близько 12 тисяч російських військовослужбовців, проте ця цифра може бути і менше

    Також повідомлялося, що російський агресор, не досягнувши успіху в наступальній операції, розглядає можливість оточити окремі угруповання ЗСУ для висування чергових ультиматумів на переговорах.

    До слова, 23 березня ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові відтіснили окупантів на схід від Києва на 25 км – Пентагон