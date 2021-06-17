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    Китай вперше запустив корабель з космонавтами до своєї орбітальної станції

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    Космонавти вирушили до виведеного на орбіту базового модулю &laquo;Тяньхе&raquo; - Китай вперше запустив корабель з космонавтами до своєї орбітальної станції
    Космонавти вирушили до виведеного на орбіту базового модулю «Тяньхе»
    Фото: Ng Han Guan/AP

    На борту корабля перебувають троє космонавтів

    Китай запустив свій перший пілотований корабель «Шеньчжоу-12» до споруджуваної орбітальної станції «Тяньгун». Трансляцію веде CGTN.

    На борту корабля перебувають троє космонавтів Не Хайшен, Лю Бомін і Тан Хунбо.

    Запуск відбувся за графіком, з майданчика на кордоні провінції Ганьсу і автономного району Внутрішня Монголія. Для виведення корабля на орбіту використовується ракета-носій Long March-2F Y12.

    Космонавти вирушать до виведеного на орбіту базового модулю «Тяньхе», щоб почати будівництво і розширення нової орбітальної станції.

    15 травня Китай вперше в своїй історії успішно посадив космічний апарат «Тяньвень» на поверхню Марса. 19 травня були опубліковані перші фотографії і відеозаписи апарату з Марса.

    За планами Китайського національного космічного управління (CNSA), будівництво станції «Тяньгун» має завершитися в 2022 році, коли до неї пристикують лабораторний модуль «Веньтянь» та дослідницький «Ментянь».

    В 2025 році Китай також запустить автоматизований модуль «Сюньтянь», який буде займатися астрофізичними дослідженнями і періодично пристиковуватися до «Тяньгун».

    До слова, нещодавно компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 в рамках 18 космічної місії з початку цього року. Ракета вивела на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8).

    Нагадаємо, 5 червня, космічна вантажівка компанії SpaceX стикувалася з Міжнародною космічною станцією.

    Як повідомлялося ракета-носій Falcon 9 з вантажною місією корабля Dragon до Міжнародної космічної станції стартувала 4 червні у Флориді. «Вантажівка» привезла на МКС 3,3 тонни продовольства, а також обладнання і матеріали для проведення десятків наукових експериментів екіпажем станції.

    Теги: Китай будівництво космонавти корабель ракета
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    Китай вперше запустив корабель з космонавтами до своєї орбітальної станції