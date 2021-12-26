Вчені виявили у людини нову частину тіла: де вона розміщена

У голові людини є мало досліджений м’яз

Науковці ідентифікували третій шар жувального м'яза

Вчені виявили раніше невідому частину тіла, що складається з глибокого шару м’язів, які піднімають нижню щелепу. Про це пише спеціалізований інтернет-журнал Annals of Anatomy.

Раніше вважалося, що жувальний м'яз має глибокий та поверхневий шари. У той самий час допускалася можливість існування третього, ще глибшого шару м'язів, локалізація якого була невідома.

Тому група вчених вирішила з'ясувати, чи може виступаючий м'яз щелепи мати прихований надглибокий шар.

У ході досліджень було здійснено розтин 12 голів людських трупів, які зберігалися у формальдегіді.

Крім того, вчені зробили комп'ютерну томографію 16 «свіжих» трупів та вивчили МРТ-сканування живого об'єкта.

Так вони ідентифікували третій шар жувального м'яза, що «анатомічно відрізняється». Цей надглибокий шар проходить від області вилиць і може відчуватися тільки в передній частині вуха.

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