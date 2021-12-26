  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Вчені виявили у людини нову частину тіла: де вона розміщена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У голові людини є мало досліджений м&rsquo;яз - Вчені виявили у людини нову частину тіла: де вона розміщена
    У голові людини є мало досліджений м’яз
    схема: Annals of Anatomy

    Науковці ідентифікували третій шар жувального м'яза

    Вчені виявили раніше невідому частину тіла, що складається з глибокого шару м’язів, які піднімають нижню щелепу. Про це пише спеціалізований інтернет-журнал Annals of Anatomy.

    Раніше вважалося, що жувальний м'яз має глибокий та поверхневий шари. У той самий час допускалася можливість існування третього, ще глибшого шару м'язів, локалізація якого була невідома.

    Тому група вчених вирішила з'ясувати, чи може виступаючий м'яз щелепи мати прихований надглибокий шар.

    У ході досліджень було здійснено розтин 12 голів людських трупів, які зберігалися у формальдегіді.

    Крім того, вчені зробили комп'ютерну томографію 16 «свіжих» трупів та вивчили МРТ-сканування живого об'єкта.

    Так вони ідентифікували третій шар жувального м'яза, що «анатомічно відрізняється». Цей надглибокий шар проходить від області вилиць і може відчуватися тільки в передній частині вуха.

    Читайте також:
    Теги: наука
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вчені виявили у людини нову частину тіла: де вона розміщена