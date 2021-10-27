Динозавр виступив із трибуни ООН: попередив людство про вимирання (відео)

Ролик став першим в історії ООН, де використовували тривимірну графіку

На підтримку боротьби із глобальною катастрофою Програма розвитку ООН (UNDP) випустила незвичайний ролик. Головним героєм мініфільму став динозавр, який попередив людство про швидке вмирання. Відео опубліковано на YouTube-каналі всесвітньої організації.

Намальований за допомогою комп'ютерної графіки доісторичний монстр виступив перед делегаціями країн та співробітниками ООН із трибуни Генеральної Асамблеї. Динозавр спонукав усіх жителів планети перестати вигадувати виправдання та почати боротися з викидами парникових газів та бідністю, які можуть призвести до зникнення людського виду.

Він також назвав невиправданим в умовах глобального потепління державне фінансування проєктів із викопного палива і порівняв це з вкладеннями вимерлих видів у астероїд, що їх погубив.

Представлений у рамках кампанії «Не обирайте вимирання» ролик став першим в історії ООН, де використовували 3D-графіку.

Озвучили відео англійською, іспанською та французькою мовами знамениті актори Микола Костер-Валдау (грав у серіалі «Гра престолів»), Ейса Гонсалес (з фільму «Годзілла проти Конга») та Аїса Майга («Париж, я люблю тебе»).

Як відомо, концентрація парникових газів у атмосфері Землі в 2020 році встановила новий рекорд, а річні темпи зростання перевищили середній показник за 2011–2020 роки. Ця тенденція збереглася й в 2021 році.

Нагадаємо, згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси. Наслідки будуть катастрофічними.