У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн



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Проект розробила студія британського архітектора Томаса Гетервіка

Vessel – це конструкція з 80 відкритих оглядових майданчиків, сполучених між собою лабіринтом сходів

У новому районі Гадсон-Ярдс, що на Мангеттені в Нью-Йорку, відкрили громадський простір Vessel, повідомляє AdMagazine.

16-поверхова сталева споруда включає 80 відкритих оглядових майданчиків, сполучених між собою лабіринтом сходів – загалом понад 2500 сходинок. Піднятися на платформи можна і ліфтом.

Тут також розміщено ресторани, торговельний центр і розважальні зони.

Діаметр основи будівлі – лише 15 метрів, а верхня частина розширюється до 46 метрів. Завдяки такому рішенню вдалося зекономити трохи місця для озеленення і публічного простору.

Будівництво Vessel коштувало 200 мільйонів доларів. Проект розробила студія британського архітектора Томаса Гетервіка.

«Ми ніколи не проектували нічого подібного і, вірогідно, ніколи більше не будемо», – зазначили в Heatherwick Studio.

Джерело: Хмарочос