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    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн

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    Проект розробила студія британського архітектора Томаса Гетервіка - У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    Проект розробила студія британського архітектора Томаса Гетервіка

    Vessel – це конструкція з 80 відкритих оглядових майданчиків, сполучених між собою лабіринтом сходів

    У новому районі Гадсон-Ярдс, що на Мангеттені в Нью-Йорку, відкрили громадський простір Vessel, повідомляє AdMagazine.

    16-поверхова сталева споруда включає 80 відкритих оглядових майданчиків, сполучених між собою лабіринтом сходів – загалом понад 2500 сходинок. Піднятися на платформи можна і ліфтом.

    Тут також розміщено ресторани, торговельний центр і розважальні зони.

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    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн
    У Нью-Йорку відкрили громадський простір Vessel. Яскраві фото проекту, який коштує $200 млн

    Діаметр основи будівлі – лише 15 метрів, а верхня частина розширюється до 46 метрів. Завдяки такому рішенню вдалося зекономити трохи місця для озеленення і публічного простору.

    Будівництво Vessel коштувало 200 мільйонів доларів. Проект розробила студія британського архітектора Томаса Гетервіка.

    «Ми ніколи не проектували нічого подібного і, вірогідно, ніколи більше не будемо», – зазначили в Heatherwick Studio.

    Джерело: Хмарочос

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