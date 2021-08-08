Біля берегів Західної Сахари загинули понад 40 мігрантів

Десять осіб з човна вижили та були підібрані рибалками

Нещасний випадок стався, коли човен з мігрантами вийшов в море в погану погоду

Човен, що слідував із Західної Сахари на Канарські острови, перекинувся з пасажирами на борту. Близько 40 мігрантів загинули. Про це повідомляє Associated Press News.

Нещасний випадок стався, коли човен з мігрантами вийшов в море в погану погоду у вівторок, 3 серпня, однак подробиці стали відомі тільки зараз.

Хелена Малено, засновниця неурядової організації Walking Borders, яка стежить за міграційними потоками, написала у твіттері, що сорок дві людини, серед яких тридцять жінок, вісім дітей і четверо чоловіків, загинули, коли човен перекинувся біля берегів Дахла. Вона також повідомила, що 10 осіб з човна вижили та були підібрані рибалками.

Офіційні джерела повідомили, що кількість загиблих склала 30 осіб.

Нагадаємо, уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

До слова, мігранти з Алжиру штурмують українські кордони в Закарпатті.

Як повідомлялося, Литва буде платити мігрантам, щоб вони покинули країну.