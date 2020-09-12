У столиці Австралії арештували 14 учасників актикарантинної акції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей Фото Reuters

Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях австралійської столиці

У Мельбурні (Австралія) другу суботу поспіль проходять акції протесту проти карантинних обмежень, заарештовані щонайменше 14 мітингарів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях у Мельбурні, повідомила поліція штату Вікторія. Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей.

«Було невтішно спостерігати, як люди сьогодні вийшли на акції протесту в місті, піддаючи життя мешканців штату загрозі», – йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Multiple people have been arrested, as police outnumber protesters at today’s anti-lockdown rally in Melbourne. https://t.co/kLLWnv4FqU #7NEWS pic.twitter.com/yeft1aZ6p2 — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) September 12, 2020

Число нових випадків зараження коронавірусом у штаті Вікторія, другому за чисельністю населення в країні, продовжує падати з піку у понад 700 протягом одного дня на початку серпня. Протягом останніх 24 годин в штаті зафіксували 37 нових випадків, це найнижчий показник з кінця червня.

Нагадаємо, 2 серпня, в австралійському штаті Вікторія через ситуацію з коронавірусом оголосили режим стану лиха. У місті Мельбурн ввели комендантську годину.

Як повідомлялося у доповіді ООН, бідність загрожує іще 176 мільйонам людей по всьому світу через пандемію коронавірусу, найгірше ще попереду. Як прожитковий мінімум на день береться показник у 3,2 долара. Доповідач ООН з проблем бідності і прав людини заявив, що економічний спад, викликаний пандемією, є безпрецедентним. Він порівняв нинішню ситуацію з Великою депресією 1930-х років.