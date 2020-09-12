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    У світі

    У столиці Австралії арештували 14 учасників актикарантинної акції

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    Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей - У столиці Австралії арештували 14 учасників актикарантинної акції
    Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей
    Фото Reuters

    Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях австралійської столиці

    У Мельбурні (Австралія) другу суботу поспіль проходять акції протесту проти карантинних обмежень, заарештовані щонайменше 14 мітингарів.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях у Мельбурні, повідомила поліція штату Вікторія. Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей.

    «Було невтішно спостерігати, як люди сьогодні вийшли на акції протесту в місті, піддаючи життя мешканців штату загрозі», – йдеться у повідомленні місцевої поліції.

    Число нових випадків зараження коронавірусом у штаті Вікторія, другому за чисельністю населення в країні, продовжує падати з піку у понад 700 протягом одного дня на початку серпня. Протягом останніх 24 годин в штаті зафіксували 37 нових випадків, це найнижчий показник з кінця червня.

    Нагадаємо, 2 серпня, в австралійському штаті Вікторія через ситуацію з коронавірусом оголосили режим стану лиха. У місті Мельбурн ввели комендантську годину.

    Як повідомлялося у доповіді ООН, бідність загрожує іще 176 мільйонам людей по всьому світу через пандемію коронавірусу, найгірше ще попереду. Як прожитковий мінімум на день береться показник у 3,2 долара. Доповідач ООН з проблем бідності і прав людини заявив, що економічний спад, викликаний пандемією, є безпрецедентним. Він порівняв нинішню ситуацію з Великою депресією 1930-х років.

    Австралія поліція карантин населення коронавірус
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