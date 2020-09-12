У столиці Австралії арештували 14 учасників актикарантинної акції
Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях австралійської столиці
У Мельбурні (Австралія) другу суботу поспіль проходять акції протесту проти карантинних обмежень, заарештовані щонайменше 14 мітингарів.
Про це повідомляє Укрінформ.
Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях у Мельбурні, повідомила поліція штату Вікторія. Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей.
«Було невтішно спостерігати, як люди сьогодні вийшли на акції протесту в місті, піддаючи життя мешканців штату загрозі», – йдеться у повідомленні місцевої поліції.
Multiple people have been arrested, as police outnumber protesters at today’s anti-lockdown rally in Melbourne. https://t.co/kLLWnv4FqU #7NEWS pic.twitter.com/yeft1aZ6p2— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) September 12, 2020
Нагадаємо, 2 серпня, в австралійському штаті Вікторія через ситуацію з коронавірусом оголосили режим стану лиха. У місті Мельбурн ввели комендантську годину.
Як повідомлялося у доповіді ООН, бідність загрожує іще 176 мільйонам людей по всьому світу через пандемію коронавірусу, найгірше ще попереду. Як прожитковий мінімум на день береться показник у 3,2 долара. Доповідач ООН з проблем бідності і прав людини заявив, що економічний спад, викликаний пандемією, є безпрецедентним. Він порівняв нинішню ситуацію з Великою депресією 1930-х років.