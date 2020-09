У столиці Австралії арештували 14 учасників актикарантинної акції

Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях австралійської столиці

У Мельбурні (Австралія) другу суботу поспіль проходять акції протесту проти карантинних обмежень, заарештовані щонайменше 14 мітингарів.

Про це повідомляє Укрінформ.

Близько 100 людей сьогодні протестували в різних місцях у Мельбурні, повідомила поліція штату Вікторія. Тиждень тому на антикарантинну демонстрацію зібралося близько 200 людей.

«Було невтішно спостерігати, як люди сьогодні вийшли на акції протесту в місті, піддаючи життя мешканців штату загрозі», – йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Multiple people have been arrested, as police outnumber protesters at today’s anti-lockdown rally in Melbourne. https://t.co/kLLWnv4FqU #7NEWS pic.twitter.com/yeft1aZ6p2