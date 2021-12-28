Безлад і дезорієнтація: як Україна готується оборонятися
Якщо раптом війна розпочнеться у січні чи у лютому, ми не будемо готові?
У владі повний безлад і часова дезорієнтація.
27 грудня Віталій Кличко зібрав нараду, на якій заявив, що Київ має готуватися до захисту всіх важливих об’єктів інфраструктури на випадок війни. Для цього найближчим часом у столиці буде розгорнута система тероборони.
Кількома годинами пізніше міністр оборони Олексій Резніков закликав місцеву владу утриматися від «піару та пересимикувань» і «не політизувати (sic!) справу організації територіальної оборони». Мовляв, це компетенція військових. І тут же послався на закон «Про основи національного спротиву».
А тепер – увага!
Закон «Про основи національного спротиву» вступає у дію лише 1 січня 2022 року.
За даними з різних джерел, війна може розпочатися вже у січні.
І який же план у Міноборони? Черепаховий.
Сили тероборони будуть формуватися владою у три етапи аж до червня (!) 2022 року.
Перший етап – бюрократичний: до 31 січня 2022 року (!) створюється окреме Командування Сил територіальної оборони.
Другий етап – бюрократичний-2: до 31 березня 2022 року (!!) створюються чотири регіональні управління територіальної оборони.
Третій етап – організаційний: до 31 травня 2022 року (!!!) формуються 25 бригад територіальної оборони.
Але і це не кінець.
Формування Сил територіальної оборони (СТрО), комплектування озброєнням і технікою, а також облаштування пунктів постійної дислокації мають здійснити впродовж (!!!!) 2022 року.
Наступний, 2023 рік (!!!!!), присвятять набуттю спроможностей новим родом сил ЗС України.
Тобто якщо раптом війна розпочнеться у січні чи у лютому, система тероборони так і не буде створена?
Зате, навіть не сумнівайтеся, встигнуть понавиписувати штрафи вагітним і матерям з дітьми за неявку до воєнкоматів.
Гарний гешефт.
Джерело: блог Ярослава Коцюби