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    Думки вголос

    Безлад і дезорієнтація: як Україна готується оборонятися

    • Ярослав Коцюба

      Експерт-релігієзнавець

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До 31 травня 2022 року мають сформувати 25 бригад територіальної оборони - Безлад і дезорієнтація: як Україна готується оборонятися
    До 31 травня 2022 року мають сформувати 25 бригад територіальної оборони
    фото: facebook.com/terytorialnaoboronakyiv

    Якщо раптом війна розпочнеться у січні чи у лютому, ми не будемо готові?

    У владі повний безлад і часова дезорієнтація.

    27 грудня Віталій Кличко зібрав нараду, на якій заявив, що Київ має готуватися до захисту всіх важливих об’єктів інфраструктури на випадок війни. Для цього найближчим часом у столиці буде розгорнута система тероборони.

    Кількома годинами пізніше міністр оборони Олексій Резніков закликав місцеву владу утриматися від «піару та пересимикувань» і «не політизувати (sic!) справу організації територіальної оборони». Мовляв, це компетенція військових. І тут же послався на закон «Про основи національного спротиву».

    А тепер – увага!

    Закон «Про основи національного спротиву» вступає у дію лише 1 січня 2022 року.

    За даними з різних джерел, війна може розпочатися вже у січні.

    І який же план у Міноборони? Черепаховий.

    Сили тероборони будуть формуватися владою у три етапи аж до червня (!) 2022 року.

    Перший етап – бюрократичний: до 31 січня 2022 року (!) створюється окреме Командування Сил територіальної оборони.

    Другий етап – бюрократичний-2: до 31 березня 2022 року (!!) створюються чотири регіональні управління територіальної оборони.

    Третій етап – організаційний: до 31 травня 2022 року (!!!) формуються 25 бригад територіальної оборони.

    Але і це не кінець.

    Формування Сил територіальної оборони (СТрО), комплектування озброєнням і технікою, а також облаштування пунктів постійної дислокації мають здійснити впродовж (!!!!) 2022 року.

    Наступний, 2023 рік (!!!!!), присвятять набуттю спроможностей новим родом сил ЗС України.

    Тобто якщо раптом війна розпочнеться у січні чи у лютому, система тероборони так і не буде створена?

    Зате, навіть не сумнівайтеся, встигнуть понавиписувати штрафи вагітним і матерям з дітьми за неявку до воєнкоматів.

    Гарний гешефт.

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    Джерело: блог Ярослава Коцюби

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    Теги: Віталій Кличко Київ Міноборони війна закон Олексій Резніков
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    Безлад і дезорієнтація: як Україна готується оборонятися