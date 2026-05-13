Євробачення 2026. Мітингувальники влаштували протест під час виступу Ізраїлю (відео)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Протестувальники намагалися зірвати виступ Ізраїлю у півфіналі Євробачення
Ізраїль пройшов у фінал Євробачення 2026

У першому півфіналі Євробачення 2026 виступив представник Ізраїлю Ноам Беттан із піснею Michelle. На початку номера співака з глядацької зали лунали вигуки протестувальників. Інцидент закінчився втручанням поліції. Про це пише «Главком» із посиланням на австрійське видання ORF.

Пропалестинські протестувальники намагалися зірвати виступ Ноама Беттана та освистали його. Очевидцями стали глядачі в залі шоу та ті, хто спостерігав за конкурсом через телеекрани.

Відомо, що протест влаштували чотири чоловіки. Один із них сидів біля мікрофона та на початку номера Беттана вигукнув: «Зупиніть геноцид». Врешті в це втрутилася поліція та організатори шоу, активістів вивели із глядацької зали. Цей момент не увійшов до офіційного відеозапису виступу Ноама Беттана. Однак деякі кадри інциденту потрапили до мережі, де протестувальників виводять із натовпу.

На інцидент відреагував австрійський мовник та розповів, що саме сталося під час виступу Ізраїлю. «Як було оголошено раніше, ORF транслює чисту аудіодоріжку наживо з мікрофонів у залі до та під час виступу кожного виконавця. Один із глядачів, який перебував поруч із мікрофоном, голосно висловив свою позицію, коли ізраїльський артист розпочав виступ, і це було чутно в прямому ефірі під час номера. Пізніше його вивела охорона через те, що він продовжував заважати аудиторії. Ще трьох осіб також вивели з арени співробітники безпеки за порушення порядку», – йдеться в заяві ORF.

За словами Ноама Беттана, він намагався не звертати на тих, хто хотів зірвати його номер. «Я не дозволив, щоб освистування мене турбувало, я зосередився на ізраїльських прапорах», – сказав Ноам Беттан.

Як відомо, напередодні першого півфіналу деякі країни бойкотували проти участі Ізраїлю на Євробаченні через військові дії в секторі Газа. Йдеться про Ірландію, Нідерланди, Словенію, Іспанію, Ісландію та інші. Однак Ізраїль допустили до участі.

Як повідомляв «Главком», Ноам Беттан вийшов на сцену півфіналу Євробачення під номером 10 із піснею Michelle. У своїй пісні виконавець розповідає про складні стосунки та руйнівне кохання. Водночас особливість пісні представника Ізраїлю не у її змісті. Свою пісню Ноам Беттан виконав трьома мовами: івриті, французькій та англійській.

Нагадаємо, шостим фіналістом першого півфіналу Євробачення 2026 визначили Ізраїль, який представляє співак Ноам Беттан. Він вважається одним із найвиразніших виконавців серед нового покоління ізраїльських артистів. Народившись в Ізраїлі у французькій родині, він виріс у середовищі різних культур, мов та музичних традицій: ця подвійна ідентичність і досі формує його музичний стиль. Поєднуючи сучасний поп зі щирою відвертістю автора-виконавця, співак відомий своїм багатогранним, емоційно зарядженим вокалом.

Удари по російських НПЗ: Кремль втрачає головне джерело фінансування війни
