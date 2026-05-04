Рішення суду виконано. Порошенко показав майно, яке йому віддала дружина

glavcom.ua
Подружжя Порошенків поділило майно після рішення суду
фото: Петро Порошенко/Facebook

П’ятий президент став власником стареньких транспортних засобів, якими володіла Марина Порошенко

Народний депутат, лідер «Європейської солідарності» і експрезидент Петро Порошенко став власником автомобіля Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску і напівпричепа King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску. Власницею цих транспортних засобів була Марина Порошенко. Однак, згідно з рішенням Вінницького апеляційного суду від 20 квітня, це майно відійшло Петру Порошенку.

Як повідомляє «Главком» з посилання на реєстр декларацій, власником автівки напівпричепа п’ятий президент став 20 квітня.

Також Порошенко задекларував частку спільної сумісної власності загальною вартістю 246 млн грн.

дані: НАЗК

Зі свого боку 20 квітня п’ятий президент здійснив видатки на суму 8,33 млрд грн (цінні папери) і 65,9 млн грн готівки, зазначивши у примітках до вказаних траншів: «Розподіл спільної сумісної власності за рішенням суду».

дані: НАЗК

Як повідомляв «Главком», Марина Порошенко витратила рік часу і пройшла три суди першої інстанції та три апеляційні суди, щоб розділити майно подружжя. Таким чином, Вінницький апеляційний суд поділив майно сім’ї п’ятого президента таким чином, що більша його частина відійшла Марині Порошенко (сума майна оцінюється у 8,53 млрд грн):

  • контрольний пакет (8190 акцій або частка 78,93%; вартість цих акцій оцінено у 8,33 млрд грн) закритого недиверсифікованого корпоративного інвестиційного фонду «Прайм Ессетс Кепітал». Майже 20 років незмінним його власником є Петро Порошенко;
  • гроші на банківських рахунках – €34 тис., $39,89 тис., 813,5 тис. грн і £19,84 (власником був Петро Порошенко);
  • гроші у банках, якими володіє Марина Порошенко – $1,25 млн, €63,9 тис., 47,3 тис. грн і £1,07;
  • готівка Марина Порошенко на суму €3,17 млн.

За рішенням суду експрезиденту Петру Порошенку дісталося майно загальною вартістю 4,52 млрд грн:

  • мотоцикл Honda CMX 1100D, 2021 року випуску;
  • напівпричіп King Trailers GTS443-17.5, 2001 року випуску;
  • автомобіль Volvo S90 2.0 T8, 2021 року випуску;
  • невиплачена частина прибутку від Sequent Schweiz AG (попередня назва «Ротшильд Траст») на суму $20 млн;
  • 3,19 млрд грн готівки;
  • картини та інші предмети мистецтва загальною вартістю €100,4 млн на дату подачу позову (кінець березня 2025 року).

Раніше повідомлялося, що експрезидент і народний депутат Петро Порошенко подав електронну декларацію за 2025 рік. У ній він відобразив дуже солідний подарунок для дружини Марини. Ідеться про подарунок у негрошовій формі на суму 988,71 млн грн. Як випливає з декларації політика, Петро Порошенко подарував Марині Анатоліївні цінні папери.

