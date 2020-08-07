«Бізнес-трамплін»: власники малого бізнесу зможуть отримати 500 тис. грн на розвиток своєї справи



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Оголошення переможців відбудеться 28 вересня

Про десятку фіналістів проєкту буде знято відеопроєкт і вони будуть запрошені на краш-тест свого бізнесу перед професійним журі

6 серпня в Україні стартує «Бізнес-трамплін» — проєкт Rozetka та Visa з підтримки малого бізнесу. Головний приз — 500 000 гривень на розвиток власної справи. Крім того, 30 учасників проєкту отримають комунікаційну підтримку, а топ-10 стануть героями спецвипуску Fedoriv Vlog.

Подати заявку на участь може будь-який представник українського малого бізнесу в галузі виробництва товарів, надання послуг або сервісу. Переглянути офіційні правила проєкту можна за посиланням.

«За статистикою*, від початку карантину третина власників малого бізнесу в Україні втратила до 50% прибутку і звільнила до 25% команди, –– коментує Владислав Чечоткін, співзасновник та CEO ROZETKA. — Ми хочемо, щоб у цей непростий час найкращі малі українські компанії могли рухатися вперед, розвиватися та відчувати підтримку. Ми запрошуємо до участі всіх: від виробників меду та меблів до видавництв і розробників софту».

Десятьох фіналістів визначить всеукраїнське голосування на сайті «Українська правда», а п’ятірку переможців обере журі. У його складі: Владислав Чечоткін, співзасновник та СEO ROZETKA; Віра Платонова, старший віцепрезидент Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи; Андрій Федорів, засновник і CEO FEDORIV GROUP; Олег Гороховський, співзасновник monobank; Вікторія Тігіпко, засновниця та керівна партнерка венчурного фонду TA Ventures, президентка клубу приватних інвесторів ICLUB Global.

Проєкт складається з таких етапів:

6-13 серпня. Відбір учасників у соціальних мережах

Представники малого бізнесу публікують на сторінках бренду у соцмережах фото або коротке відео, розповідають про себе, свій продукт і перспективи розвитку бізнесу. Також учасники мають заповнити заявку на участь у проєкті.

14 серпня. Визначення топ-30

Команда проєкту відбирає 30 учасників, відео- або фотовізитівка яких була найбільш переконливою і відповідала вимогам, зазначеним в офіційних правилах проєкту.

20-27 серпня. Відкрите голосування за топ-10 учасників

Топ-30 номінантів потрапляють у спеціальний проєкт на сайті «Українська правда» — для голосування широкої аудиторії. Читачі «Української правди» оберуть 10 найкращих проєктів.

25 вересня. Краш-тест від журі та зйомки у Fedoriv Vlog

Про десятку фіналістів буде знято відеопроєкт. Крім того, вони будуть запрошені на краш-тест свого бізнесу перед професійним журі. Презентації будуть зняті командою Fedoriv Vlog і ляжуть в основу спеціального випуску, присвяченого проєкту.

28 вересня. Оголошення переможців

На сторінці проєкту з’являться імена п’ятьох переможців, яких обере журі. Вони отримають кошти на розвиток своєї справи:

1 місце — 500 000 грн; 2 місце — 350 000 грн; 3, 4, 5 місця — по 200 000 грн.

«Visa по всьому світу спрямовує свої зусилля на підтримку малого й середнього бізнесу, який адаптується до нових реалій, викликаних пандемією коронавірусу. Ми віримо, що саме локальні виробники стимулюють розвиток економіки країни. Але малі підприємства, як виробники, так і сервісні установи, зазнали найбільшого удару нинішньої економічної кризи, зокрема й в Україні, — повідомляє Віра Платонова, старший віцепрезидент Visa в Україні, Грузії, країнах СНД та Південно-Східної Європи. — Ми очікуємо, що переможці конкурсу отримають додаткові ресурси, знання і стимул для подальшої адаптації, діджиталізацію та підсилення свого бізнесу, а кожна гривня нагороди примножить їхній прибуток у багато разів. Ну а споживачі в рамках цього проєкту матимуть нагоду дізнатися про ще більше українських брендів, які потребують підтримки».

Професійне журі обиратиме переможців за такими критеріями:

компанія планує зацифрувати процеси та впроваджувати нові технології (або вже це робить);

має чітке позиціювання на ринку та ідею;

виготовляє якісний продукт чи надає послуги в Україні;

має прописаний план розвитку бізнесу.

Взяти участь у проєкті «Бізнес-трамплін»: https://rozetka.com.ua/business_springboard

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