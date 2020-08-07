Трамп підписав указ про боротьбу з загрозою TikTok



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Власники TikTok заперечують, що вони діляться даними користувачів із урядом Китаю

В указі йдеться, що США мають «зробити агресивні кроки проти власників TikTok для захисту національних інтересів США»

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ «про боротьбу з загрозою TikTok», який зобов’язує американські компанії протягом 45 днів припинити операції з компанією-власником додатка ByteDance.

Про це повідомляє ВВС.

В указі йдеться, що США мають «зробити агресивні кроки проти власників TikTok для захисту національних інтересів США».

Трамп переконаний, що поширення в США додатків, що належать компаніям з Китаю продовжує нести загрозу для національної безпеки, зовнішньої політики і економіки країни.

У той же час, власники TikTok заперечують, що вони діляться даними користувачів із урядом Китаю.

Раніше Трамп заявив, що робота китайської соцмережі TikTok в США буде припинена, якщо до 15 вересня вона не буде продана американській компанії.

Нагадаємо, Microsoft підтвердила бажання придбати TikTok.

Як відомо, держсекретар Майк Помпео заявляв, що США розглядають заборону TikTok та інших програм соціальних мереж Китаю.

Раніше TikTok і ще 58 китайських застосунків заблокувала на своїй території Індія. Також TikTok можуть заблокувати у Австралії.

Також адміністрація Трампа постановила, що TikTok має перевірити Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS).

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