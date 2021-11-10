Коллектив Одесской инфекционной больницы поблагодарил Рабиновича за 20 тонн кислорода!

В больнице катастрофически не хватало кислорода

Одесская городская инфекционная больница поблагодарила народного депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича за предоставление их заведению 20 тонн кислорода. Благодарственное письмо парламентарий опубликовал на своей странице в Facebook.

«В нашем городе, как и во многих регионах Украины, сейчас сложная ситуация с обеспечением больниц необходимым для лечения и выздоровления больных Covid-19 медицинским кислородом. Страдала от его нехватки и наша больница. В отчаянии был и медицинский персонал из-за фактически невозможности спасать жизни, и родственники больных, которые понимали, что могут потерять родных и близких людей. К тому же с новой волной заболеваемости коронавирусом количество новых пациентов возрастало в разы. В трудный момент помощь нашей больнице оказала благотворительная организация «Благотворительный фонд Вадима Рабиновича «За жизнь». Переоценить подобную помощь невозможно. Вы помогли врачам вернуться к полноценной работе с сохранением жизней, а пациентам – к их семьям. Долгих лет жизни Вам и счастья без болезней, уважаемый Вадим Зиновьевич!» – написало руководство больницы.

Напомним, что 3 ноября Вадим Рабинович доставил 7 тонн кислорода, которые приобрел за свой счет. В тот же вечер было завезено еще 7 тонн, а утром на следующий день – еще 6 тонн. Всего парламентарию удалось доставить 20 тонн кислорода.