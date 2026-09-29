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«Розумні» холодильники неприємно здивували власників після оновлення: що сталося

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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«Розумні» холодильники неприємно здивували власників після оновлення: що сталося
Холодильники почали виходити з ладу через помилку в програмі
фото: з відкритих джерел

Несправність виникла напередодні свята, коли родини традиційно запасаються продуктами

Звичайне оновлення «розумного» холодильника обернулося для власників зіпсованими продуктами: після встановлення програмного забезпечення техніка перестала нормально працювати, а частину їжі довелося викинути. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Ars Technica.

Холодильники перестали нормально працювати

Проблеми почалися 22 вересня після оновлення програмного забезпечення через платформу SmartThings. У частини пристроїв згасали екрани та внутрішнє освітлення, зависали сенсорні панелі, а самі холодильники переставали нормально працювати. Деякі користувачі також бачили повідомлення про перевірку SmartThings.

Після збою холодильники могли не виконувати основні функції охолодження та заморожування. Через це продукти всередині почали псуватися, а власникам довелося їх викидати.

Йдеться про окремі моделі Samsung Bespoke AI у Південній Кореї. Найбільше повідомлень стосувалося чотиридверних холодильників, випущених із 2024 року. Точну кількість несправних пристроїв компанія не назвала.

Проблема виникла напередодні Чхусока – одного з головних свят у Південній Кореї. Перед святом родини традиційно купують більше продуктів, тому несправність холодильників виявилася особливо невчасною.

Samsung зупинила проблемне оновлення

У компанії підтвердили, що збій стався під час роботи з програмним забезпеченням для холодильників. За даними корейських ЗМІ, у процесі тестування виникла помилка, через яку невідповідний програмний файл потрапив до пакета оновлення.

Після виявлення проблеми Samsung припинила поширення оновлення та створила спеціальну команду для роботи з несправними пристроями. Компанія також залучила сервісні центри для ремонту холодильників.

Samsung заявила, що на цей момент проблема стосується лише Південної Кореї. Про аналогічні випадки на інших ринках компанія не повідомляла.

До чого доводить «розумна» техніка

«Розумний» холодильник залежить не лише від електрики та справності механічних деталей. Частина його функцій пов'язана з програмним забезпеченням, яке може оновлюватися дистанційно.

Тому помилка під час такого оновлення здатна мати цілком практичні наслідки. Якщо холодильник перестає охолоджувати або заморожувати продукти, проблема вже не обмежується роботою екрана чи застосунку.

Випадок із Samsung також показує інший бік підключеної побутової техніки: програмна помилка може тимчасово вивести з ладу пристрій, який раніше працював без участі користувача.

Нагадаємо, «Главком» уже писав про те, як виробники розширюють екосистеми «розумного» дому. Зокрема, Apple тестує домашній хаб із дисплеєм, камерою та мікрофонами, який має стати центром керування іншими пристроями. Гаджет зможе працювати з Siri та виконувати команди користувача, зокрема керувати функціями розумного будинку. Запуск такого пристрою очікується до кінця 2026 року.

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Теги: Південна Корея продукти технології

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