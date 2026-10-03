Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України

Перехоплювачі Guardian розробили спільно з українцями

Американський стартап Powerus, пов’язаний із синами президента США Дональда Трампа, веде переговори з українськими оборонними компаніями. Серед технологій, які він розглядає, – далекобійні ударні дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Powerus заснували близько року тому, компанія спеціалізується на безпілотних системах. Її президент Бретт Велікович, колишній аналітик розвідки сил спеціальних операцій армії США, розповів агентству, що стартап хоче додати до свого портфеля, зокрема, далекобійні ударні дрони.

За його словами, йдеться не лише про закупівлю готових виробів. Американська компанія розраховує на партнерство з іноземними розробниками й масштабування їхніх технологій на виробництві в США. «Ми хочемо зробити Powerus універсальним рішенням для Пентагону, пропонуючи закордонні технології з американським обличчям», – сказав Велікович.

Чим цікавий український досвід

Як зазначає Reuters, повномасштабна війна в Україні показала роль автономних систем на полі бою та прискорила попит на дрони з боку Пентагону й іноземних замовників.

Одним із прикладів співпраці Велікович назвав перехоплювачі Guardian. Стартап представив їх у березні, а за словами президента компанії, розробили їх спільно з українцями.

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Хто стоїть за компанією

Powerus виходить на біржу через об’єднання з Aureus Greenway Holdings, акції якої торгуються на Nasdaq. В Aureus опосередковано інвестують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп через фонд American Ventures. За даними документів, поданих до регуляторів США, після злиття фонд мав отримати 9,9% бенефіціарної частки.

Представники братів Трампів і стартапу наголошують, що ті є пасивними інвесторами й не беруть участі в управлінні. До консультативної ради входить Кіт Келлог – колишній спецпредставник президента США щодо України, генерал-лейтенант армії США у відставці.

Угоду між Powerus і Aureus Greenway Holdings завершили 1 жовтня, повідомили компанії. Aureus перейменували на Powerus Corporation, а її акції й надалі торгуються на Nasdaq під тикером PUSA.

Нагадаємо, у березні The Wall Street Journal повідомляв, що сини Трампа інвестували у стартап, який веде переговори з українськими виробниками дронів про купівлю або ліцензування їхніх технологій. До слова, українські виробники безпілотників, які набули досвіду в боротьбі з іранськими шахедами, розглядають можливість масштабного експорту систем-перехоплювачів. А 27 березня Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво.