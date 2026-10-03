Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України
Безпілотний перехоплювач від Powerus представили у березні
фото: Powerus

Перехоплювачі Guardian розробили спільно з українцями

Американський стартап Powerus, пов’язаний із синами президента США Дональда Трампа, веде переговори з українськими оборонними компаніями. Серед технологій, які він розглядає, – далекобійні ударні дрони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Powerus заснували близько року тому, компанія спеціалізується на безпілотних системах. Її президент Бретт Велікович, колишній аналітик розвідки сил спеціальних операцій армії США, розповів агентству, що стартап хоче додати до свого портфеля, зокрема, далекобійні ударні дрони.

За його словами, йдеться не лише про закупівлю готових виробів. Американська компанія розраховує на партнерство з іноземними розробниками й масштабування їхніх технологій на виробництві в США. «Ми хочемо зробити Powerus універсальним рішенням для Пентагону, пропонуючи закордонні технології з американським обличчям», – сказав Велікович.

Чим цікавий український досвід

Як зазначає Reuters, повномасштабна війна в Україні показала роль автономних систем на полі бою та прискорила попит на дрони з боку Пентагону й іноземних замовників.

Одним із прикладів співпраці Велікович назвав перехоплювачі Guardian. Стартап представив їх у березні, а за словами президента компанії, розробили їх спільно з українцями.

Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України фото 1
фото з відкритих джерел

Хто стоїть за компанією

Powerus виходить на біржу через об’єднання з Aureus Greenway Holdings, акції якої торгуються на Nasdaq. В Aureus опосередковано інвестують Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп через фонд American Ventures. За даними документів, поданих до регуляторів США, після злиття фонд мав отримати 9,9% бенефіціарної частки.

Представники братів Трампів і стартапу наголошують, що ті є пасивними інвесторами й не беруть участі в управлінні. До консультативної ради входить Кіт Келлог – колишній спецпредставник президента США щодо України, генерал-лейтенант армії США у відставці.

Угоду між Powerus і Aureus Greenway Holdings завершили 1 жовтня, повідомили компанії. Aureus перейменували на Powerus Corporation, а її акції й надалі торгуються на Nasdaq під тикером PUSA.

Нагадаємо, у березні The Wall Street Journal повідомляв, що сини Трампа інвестували у стартап, який веде переговори з українськими виробниками дронів про купівлю або ліцензування їхніх технологій. До слова, українські виробники безпілотників, які набули досвіду в боротьбі з іранськими шахедами, розглядають можливість масштабного експорту систем-перехоплювачів. А 27 березня Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонне співробітництво.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Девайси

Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України
Стартап, пов’язаний із синами Трампа, зацікавився технологіями України
«Розумні» холодильники неприємно здивували власників після оновлення: що сталося
«Розумні» холодильники неприємно здивували власників після оновлення: що сталося
Продажі iPhone 18 стартували в Україні: що з цінами та які моделі вже в дефіциті
Продажі iPhone 18 стартували в Україні: що з цінами та які моделі вже в дефіциті
Apple може представити одразу кілька нових пристроїв: коли очікувати
Apple може представити одразу кілька нових пристроїв: коли очікувати
Apple готує новий гаджет із Siri: що відомо з витоків
Apple готує новий гаджет із Siri: що відомо з витоків
Google повертається на ринок дорогих ноутбуків із новою лінійкою
Google повертається на ринок дорогих ноутбуків із новою лінійкою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
59K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua