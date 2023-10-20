Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Пам’ятайте, ви не одні! Не бійтеся звернутися по фахову допомогу!
Як підтримати себе, коли коханий – на фронті? У вівторок, 24 жовтня, о 12:00 фахівці КМЦ гендерної рівності, запобігання та протидії насильству проведуть психологічний тренінг.
Під час нього ви:
- навчитеся встановлювати та підтримувати особисті кордони,
- дізнаєтеся, як конструктивно виражати свої почуття та потреби,
- удосконалите навички асертивності та ненасильницького спілкування в контексті психологічних меж.
Пам’ятайте, ви не одні! Не бійтеся звернутися по фахову допомогу! Цей тренінг може стати для вас цінним ресурсом, який допоможе впоратися з труднощами і знайти підтримку в цей складний час.
Щоб відвідати тренінг, зареєструйтеся!
Місце проведення: вул. Інститутська, 4 (готель «Україна»).
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