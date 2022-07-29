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Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного

Іван Гавриляк
Вчора, 19:01 glavcom.ua
Розпочався благодійний розіграш марки з підписом Валерія Залужного
Головнокомандувач Збройних Сил України знайшов час, аби допомогти дітям
фото з відкритих джерел

Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні гостро необхідний електроенцефалограф із монітором церебральних функцій

Людське життя в сучасному розвиненому суспільстві безцінне, що вже говорити про життя та здоров’я дітей, які й так страждають в Україні через розв'язану росією війну. Саме для допомоги і порятунку життів малюків волонтери Татьяна Сохар та Ганна Голубкова продовжують збирати кошти на електроенцефалограф із монітором церебральних функцій для Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні.

Чому це важливо?

Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні гостро необхідний електроенцефалограф із монітором церебральних функцій. Без цієї спеціальної апаратури абсолютна більшість дітей, які не мали доступу кисню до організму під час народження (важка асфіксія), отримують діагноз ДЦП, а деякі діти помирають.

Ця ж апаратура дозволяє проводити профілактику дитячого церебрального паралічу та ураження центральної нервової системи, завдяки чому малюки не тільки виживають, а й у більшості випадків одужують і далі ростуть здоровими!

Поштові марки, підписані Головнокомандувачем
Поштові марки, підписані Головнокомандувачем
фото з відкритих джерел

Ціна питання

Такий апарат коштує 1,1 млн. грн. У ході першого етапу збору коштів, коли було розіграно знамениті марки «Російський військовий корабель...» за підписом президента України Володимира Зеленського, вдалося виручити 300 тисяч гривень.

Тепер оголошено розіграш таких самих марок за підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Для підтримки ініціативи допомоги дітям Валерій Залужний не просто підписав марки, а й записав зворушливе відео!

Умови участі у розіграші марок

Один комплект марок буде розіграний між тими учасниками, які внесуть суму від 200 грн на зазначені наприкінці матеріалу реквізити волонтерів.

Ще один комплект легендарних марок отримає той із учасників, хто зробить максимальну пожертву.

Підсумки аукціону будуть підбиті у п’ятницю, 12 серпня!

Реквізити

Взяти участь в аукціоні можна, зробивши пожертву на банку в Monobank, або зробивши переказ на картку 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Ганна). Також зробити свій внесок можна на карту ПриватБанку 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), або на Paypal – [email protected]

Обов’язково вказуйте свій контактний номер телефону у коментарі до переказу, щоб з вами можна було швидко вийти на контакт та передати лот у разі виграшу.

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Давайте врятуємо дітей разом!

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