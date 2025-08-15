Зниження ефективності Patriot: США визнали нову загрозу з боку РФ

Американська розвідка підтвердила зниження ефективності Patriot проти нових російських балістичних ракет

Агентство оборонної розвідки США (DIA) підтвердило, що різке збільшення використання Росією балістичних ракет з покращеними маневреними можливостями знизило ефективність українських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це йдеться у звіті Спеціального генерального інспектора, який посилається на дані DIA. Про це повідомляє «Главком» з посиланянням на War Zone.

Згідно з документом, у Повітряних сил України виникли труднощі з постійним використанням систем Patriot через нещодавні тактичні вдосконалення російської зброї. Нові ракети можуть змінювати траєкторію польоту та виконувати маневри, а не летіти за традиційною балістичною траєкторією.

Звіт наводить приклади невдалих перехоплень:

Атака 28 червня: ЗСУ збили лише одну з семи балістичних ракет.

Атака 9 липня: з 13 ракет було збито або придушено сім.

За словами речника Повітряних сил України Юрія Ігната, якого цитувало The Kyiv Independent, ці проблеми пов’язані з використанням Росією балістичних ракет «Іскандер-М» та північнокорейських KN-23. Він зазначив, що ракети тепер оснащені радіолокаційними системами-приманками і використовують квазібалістичні траєкторії, що ускладнює їхнє відстеження та перехоплення. Водночас Ігнат підкреслив, що це «ускладнює перехоплення, але не робить його неможливим».

Генерал-лейтенант Кирило Буданов, керівник ГУР, раніше заявляв, що Росія співпрацює з Північною Кореєю для підвищення ефективності ракет KN-23.

Україна наразі має п’ять батарей Patriot. Три з них надані США, по одній – Румунією та спільно Німеччиною та Нідерландами. Сполучені Штати оголосили, що співпрацюють з європейськими союзниками для отримання додаткових батарей для України.

На тлі цих подій кількість російських атак дещо зменшилася напередодні сьогоднішньої зустрічі президента США Дональда Трампа та його російського колеги Володимира Путіна. У Білому домі Трамп заявив, що після цієї зустрічі можлива друга, вже за участі президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, кілька місяців тому Російська Федерація серйозно пошкодила радіолокаційний блок зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні. Німецьким фахівцям його вдалося відремонтувати і доставити в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника командувача з питань безпеки та підготовки НАТО в Україні Майка Келлера в інтерв'ю FAZ.

За словами генерал-майора, радар доставили назад до Німеччини, де фахівці визначили, що «це повна втрата, яку неможливо відновити». Оскільки заміна його на щойно придбаний та виготовлений радар зайняла б кілька років, експерти німецьких Повітряних сил спробували відремонтувати його самостійно і «фактично змогли це зробити, витрачаючи на це 16 годин на день з понеділка по суботу».