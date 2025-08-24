Незалежних країн не існує

То що ж таке незалежність у цьому переплетеному світі?

Незалежність у сучасному світі: що вона означає насправді

Жодна країна не виробляє все, що їй потрібно, тож купує це в інших, а для того має їм продавати щось таке, що потрібно їм. Країни залежні одна від одної по імпорту та експорту.

Жодна країна не може забезпечити власну безпеку без союзників, які постачатимуть зброю, розвідувальні дані, надаватимуть політичну підтримку. Країни залежні щодо безпеки.

Навіть країна-острів у Тихому океані, що живе примітивним ладом і натуральним господарством, залежна від кліматичних змін, що виникають внаслідок господарювання на інших континентах, і ризикує піти під воду.

Це право вибору. Кожна країна ухвалює управлінські рішення: кому що продавати, в кого що купувати, з ким укладати політичні, торгові чи безпекові союзи, яку мову вивчати в школах, які фільми показувати в кіно й на телебаченні.

Незалежність – це коли управлінські рішення ухвалюються у власній столиці, а не в чужій.

Така проста річ. Мільйони людей загинули за неї за останні 250 років. Тому що виявляється, воно того варто. Бо інакше виходить ще гірше. Спитайте істориків, у них десятки історій.