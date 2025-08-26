Ціни на електроенергію в Європі. Яке місце посідає Україна

Україна лише на 15-й позиції за рівнем цін серед європейських країн

На ринку електроенергії Україна – 15-та за рівнем цін серед країн ЄС

На спотовому ринку електроенергії Україна залишається серед країн із відносно нижчими цінами у порівнянні з більшістю європейських держав.

За даними ENTSOE, найдорожча електрика зараз у країнах Балтії: в Естонії – 5 475,59 грн/МВт·год, в Італії – 5 473,93 грн/МВт·год, у Литві та Латвії – 5 468,97 грн/МВт·год.

Польща займає п’яту позицію з показником 5 101,04 грн/МВт·год.

Серед інших країн із вищими цінами – Хорватія – (4 682,22 грн МВт·год), Угорщина – (4 655,55 грн МВт·год), а також Румунія – (4 594,09 грн МВт·год).

Україна лише на 15-й позиції за рівнем цін серед європейських країн – 4 470,96 грн МВт·год, свідчать дані Європейської мережі операторів передачі.

Із 1 серпня НКРЕКП переглянула прайс-кепи, однак це не призвело до різкого стрибка цін на внутрішньому ринку. Перегляд верхніх меж вартості у вечірні години пояснюють потребою забезпечити можливість імпорту електроенергії з ЄС.

Адже саме в цей період ціна європейської електрики є найвищою, і без таких регуляторних змін Україна фактично не мала б змоги імпортувати її на конкурентних умовах.