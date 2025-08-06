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Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
Turkcell продав свою компанію в Україні
фото із відкритих джерел

Turkcell повністю припинив бізнес-проєкти в Україні 

Один із найбільших телекомунікаційних операторів Туреччини Turkcell оголосив про завершення операції з продажу всіх своїх активів в Україні. Покупцем виступив концерн DVL Telecom, який придбав 100% акцій компаній Lifecell, Global Bilgi та Ukrtower за $538,7 млн. Про це йдеться на платформі KAP, пише «Главком».

«9 вересня 2024 року ми оголосили громадськості, що всі акції дочірніх компаній нашої компанії, ТОВ «Лайфселл», ТОВ «Глобал Білгі» та ТОВ «Укртауер», разом з усіма їхніми правами та зобов’язаннями, були передані DVL Telecom (компанії групи NJJ Holding)»,– йдеться у заяві компанії для Платформи публічного розкриття інформації (KAP).

Угода включає передачу не лише акцій, а й усіх боргових зобов'язань. Таким чином, Turkcell повністю припиняє свою діяльність на українському ринку, де був присутнім з 2015 року після придбання оператора Lifecell.

Угода завершує процес виходу турецької компанії з українського ринку, про намір якого стало відомо ще наприкінці 2023 року. Цей крок став частиною глобальної розбудови бізнес-стратегій Turkcell «за умов економічної нестабільності у регіоні, пише турецьке видання Bigpara.

Нагадаємо, консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля закрив угоду про купівлю та злиття українського оператора мобільного зв'язку Lifecell із постачальником послуг Datagroup-Volia (DVL Telecom). Про це повідомила інвестиційна компанія Horizon Capital, яка брала участь в угоді.

Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після «Київстар» та Vodafone. Оператор об'єднається з компанією «Датагруп-Воля», яка надає послуги фіксованого зв'язку та платного телебачення.

Lifecell повністю належав до Turkcell. Раніше київський суд розчистив шлях для придбання, знявши арешт з акцій Lifecell, які належать російському мільярдеру Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями та володів приблизно 20% акцій через LetterOne.

Як зазначалось раніше, об’єднана платформа забезпечить мобільним зв’язком майже 10 млн українців, а її фіксована мережа охопить понад 4 млн місць по всій країні. 

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Теги: Туреччина бізнес телефон Україна

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