Кожен третій українець отримує посилки з-за кордону, 82% не підтримують ПДВ на відправлення – соцопитування

Абсолютна більшість українців (82%) не підтримує введення податку на додану вартість у розмірі 20% на усі міжнародні посилки, свідчать результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг» (Rating Group), проведеного 6-9 лютого.

Майже третина опитаних (29%) повідомили, що за останній рік отримувала міжнародні посилки. Здебільшого (68%) вартість посилки складала до 50 євро, і це найчастіший варіант як серед заможніших громадян, так і громадян з меншим рівнем забезпеченості.

Водночас, близько половини українців активно користуються послугами поштової доставки посилок в межах України, тобто отримують або передають посилки принаймні раз на кілька місяців. З них більш як третина робить це кілька разів на місяць.

Серед тих, хто отримував товари з-за кордону, майже третина (29%) замовляла товари, які були важливими для подолання наслідків енергетичної кризи. Загалом найпопулярнішими товарами, які отримували через міжнародну пошту, є одяг і взуття (45%), а також павербанки, акумулятори, зарядні пристрої (26%).

Більшість українців відзначають важливість міжнародних поштових посилок під час війни (64%), зокрема чверть вважає їх критично важливими. Абсолютна більшість переконана, що подорожчання міжнародних посилок може негативно впливати на волонтерську діяльність й оборону (79%). Ще більше українці переконані, що на ці сфери можуть негативно вплинути затримки міжнародних посилок (85%).

Опитування проводилося методом CATI (інтерв’ю з використанням комп’ютера) серед 1000 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних регіонах України, де на момент опитування був український мобільний зв’язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Як повідомлялось, в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» голова парламентського комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підтримує зменшення порогу, з якого починається оподаткування посилок з-за кордону, з нинішнього рівня у EUR150, але наразі констатує відсутність у Верховній Раді потенціалу для прийняття такого рішення та закликає зацікавлений у ньому бізнес займати більш активну позицію. Пропонувалося знизити поріг оподаткування до EUR45 – рівня, який встановлений у ЄС.

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримує скасування звільнення від сплати податку на додану вартість на імпортовані товари вартістю до EUR150.

У січні очільниця парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа повідомила, що Україна ініціює послаблення вимог щодо скасування пільг на оподаткування міжнародних посилок та запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців (ФОП) до затвердження радою директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) нової програми фінансування.

«Найбільш проблемними для голосування в Раді залишаються вимоги щодо скасування пільг на оподаткування посилок і обкладення ПДВ ФОПів. Ми навели аргументи за послаблення цих вимог (це можливо до затвердження програми) – зокрема, що відсутність світла, опалення і постійні обстріли не сприяють веденню бізнесу», – написала Підласа у Facebook у п’ятницю, коментуючи зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.