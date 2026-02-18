Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство

Паніотто: «Опозиційні лідери на президентських виборах не мають потенціалу»

Соціологи вже почали складати потенційні списки учасників, хто міг би позмагатися на головне крісло в країні на наступних виборах. Про це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому».

За словами Володимира Паніотто, нині можна скласти такий список, де окрім Залужного, будуть Сирський, Буданов, кілька популярних військових. За оцінками соціологів, у суспільства нині є запит на нові обличчя – військових, волонтерів, місцевих керівників.

Паніотто, зважаючи на дані соцопитувань, окреслив шанси деяких кандидатів із списку. Так, за оцінками Паніотто, чинному главі держави Володимиру Зеленському нині довіряють 60% респондентів.

«Тільки 25% хотіли б, щоб Зеленський залишався президентом після війни. При тому, що йому довіряють 60%, лише половина з них хотіла б, щоб він залишався президентом», – сказав Володимир Паніотто.

При цьому гендиректор Київського міжнародного інституту соціології зауважив, що завадити переобратися чинному президенту Зеленському може колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Залужний досі виглядає як, можливо, єдина людина, яка може виграти у Зеленського. Але на відміну від рейтингів довіри, які є абсолютною оцінкою, виборчі рейтинги – це відносна оцінка, яка залежить від того, хто буде поруч у списку», – додав Паніотто.

Також, за словами Паніотто, якщо Залужний не братиме участі у виборах, великі шанси має чинний керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

«Буданов, як потенційний наступник Зеленського (якщо той не братиме участі у виборах), має дуже великі шанси виграти у всіх, крім Залужного. І навіть має деякі шанси виграти у Залужного, залежно від того, яким буде список. Більш того, Буданов має шанси виграти і у Зеленського, якщо вони обидва опиняться в бюлетені», – зазначає гендиректор Київського міжнародного інституту соціології.

Разом з тим, за словами Володимира Паніотто, опозиційні лідери на президентських виборах не мають потенціалу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обговорювати можливе відведення військ із Донбасу лише за умови симетричного відведення російських сил і без визнання суверенітету РФ над цими територіями.

Повідомляється, що американські посередники запропонували варіант, за якого українські війська мали б залишити контрольовані райони Донбасу, а територія могла б стати демілітаризованою «вільною економічною зоною». Зеленський заявив, що готовий обговорювати відведення сил, однак закликав Москву відвести свої війська на еквівалентну відстань і відкинув російські претензії на суверенітет над цією територією.