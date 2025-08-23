Головна Світ Соціум
Найкращі місця в Європі для осінньої подорожі: рейтинг Lonely Planet

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Найкращі місця в Європі для осінньої подорожі: рейтинг Lonely Planet
Севілья очолює список найкращих місць для відпочинку восени
фото із відкритих джерел

Lonely Planet назвав найкращі місця для осіннього відпочинку в Європі

Авторитетний путівник Lonely Planet опублікував список найкращих напрямків для подорожей Європою цієї осені. Згідно зі звітом, осінь – ідеальний час для мандрівок, оскільки дозволяє уникнути літнього натовпу та насолодитися м’якою погодою і місцевими делікатесами. Про це пише «Главком».

До списку рекомендованих місць увійшли як традиційні напрямки, так і менш очевидні варіанти.

Ось кілька з них:

Севілья, Іспанія: Ідеально підходить для міської прогулянки завдяки комфортній температурі.
Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія: Один з небагатьох напрямків, де в листопаді ще можна насолодитися пляжним відпочинком.
Додеканес, Греція: Відмінний вибір для острівного туризму в останній момент завдяки низьким цінам та теплому морю.
Латвія: Рекомендована для тих, хто хоче побачити осіннє різнобарв'я лісів та стародавні замки.
Умбрія, Італія: Рай для гурманів, де можна скуштувати свіжі трюфелі, каштани та оливкову олію.
Чорногорія: Найкращий варіант для піших походів, оскільки гірські стежки доступні до листопада.
Бургундія, Франція: Обов’язковий напрямок для любителів вина та велоспорту під час збирання врожаю.
Мальта: Пропонує поєднання пляжного та міського відпочинку, з м’яким кліматом та історичними пам’ятками без натовпу.

Нагадаємо, на території колишнього кар'єру бурого вугілля в Бельхатуві буде створено найбільше та найглибше штучне озеро в Польщі. Цей амбітний проєкт має на меті перетворити промисловий регіон на сучасний туристичний центр, що приваблюватиме туристів, яхтсменів та любителів водних видів спорту з усієї Європи.

