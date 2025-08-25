Найкращі міста для віддаленої роботи: рейтинг

Токіо стало найкращим містом для тих, хто хоче поєднувати і роботу, і відпочинок

Фахівці International Workplace Group провели дослідження та виявили найкраще місто у світі для онлайн-роботи. Ним став Токіо. Про це повідомляє CNBC, пише «Главком».

«Столиця Японії очолила світовий рейтинг найкращих міст для «воркейшн» у 2025 році, обійшовши інші популярні напрямки. Цей рейтинг оцінює міста за їхньою придатністю для поєднання віддаленої роботи з подорожами та відпочинком», – пише видання.

Термін «воркейшн» (workcation) – це сучасний тренд, що дозволяє віддаленим працівникам тимчасово переїжджати в інше місце, продовжуючи виконувати свої професійні обов'язки.

Токіо посіло перше місце завдяки поєднанню високих технологій, надійної та швидкої мережі, ефективної системи громадського транспорту та низького рівня злочинності. Крім того, місто пропонує неймовірне культурне різноманіття, безліч історичних пам'яток, розваг і визначну гастрономію. Ці фактори роблять його ідеальним місцем для тих, хто прагне поєднати продуктивну роботу з можливістю зануритися в нову культуру.

Під час експерименту дослідники проаналізували кілька мегаполісів, серед яких Токіо, Ріо-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекін, Лісабон, Рим, Париж і Валлетта. Вчені порівнювали мегаполіси за 12 різними критеріями: вартість проїзду, швидкість інтернету, доступ до природи, наявність просторів для роботи та особливості клімату.

За даними IWG, ось 10 міст з найкращими можливостями працевлаштування у 2025 році:

Токіо Ріо-де-Жанейро Будапешт Сеул Барселона Пекін Лісабон Рим Париж Валлетта

Результати оцінювалися за бальною системою. Токіо набрав 91 бал зі 120 можливих. Фахівці високо оцінили нову японську візу для цифрових кочівників, що дозволяє видальникам перебувати в країні до року. На другому та третьому місцях у рейтингу опинилися Ріо-де-Жанейро та Будапешт.

