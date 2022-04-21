Українські підприємці зможуть отримати допомогу на платформі KeepGoing

Звернутися по допомогу можуть команди до 50 осіб чи сімейні бізнеси, постраждалі під час війни

Треба підтримати економіку країни

Унаслідок російського вторгнення велика кількість приватних підприємств в Україні перелаштувалася на військові та гуманітарні потреби: модні ательє шиють військове екіпірування, ресторанні кухні готують пайки для тероборони, туристичні бюро та страхові компанії перетворилися на логістичні центри, які по всьому світу добувають медикаменти та військову амуніцію.

Водночас, допомагаючи армії та постраждалим серед мирного населення, чимало підприємців і самі потребують підтримання.

Проєкт KeepGoing створили IT-підприємці, щоби надати першу допомогу власникам малого бізнесу, а також людям творчих професій, які залишилися в Україні та працюють надалі. Багато хто з компаній шукає можливості розпочати діяльність на новому місці, змінити спеціалізацію, знайти клієнтів усередині країни та на зовнішніх ринках. На сайті KeepGoing вони можуть розповісти про свій досвід роботи за воєнного часу та подати заявку на отримання інформаційної, грошової чи іншої допомоги.

«Саме зараз важливо дати поштовх тим підприємцям, які потерпають від російського вторгнення, але не зневірилися, – каже засновник проєкту Дмитро Сергієв. – KeepGoing – це, з одного боку, приватний фонд, створений IT-підприємцями, який надаватиме грошову допомогу. З іншого – це медіа, де представники малого бізнесу матимуть змогу поділитися досвідом, розповісти свою історію, дістати пораду та залучити потрібне підтримання від авдиторії».

«Нас цікавлять історії підприємств найрізноманітніших профілів, – розповідає Євген Сафонов, який відповідає за медіа KeepGoing. – Важливо, щоб їхня діяльність так чи інакше наближала перемогу, була актуальною для країни, яка веде війну. Це можуть бути як виробництва, що працюють задля потреб армії, так і творчі чи медійні проекти, що діють на інформаційному фронті».

Серед перших публікацій на сайті – історії Юрія Урсоя, який у Харкові під обстрілами запустив виробництво військової амуніції; дизайнерок із Сум, які безкоштовно передають переселенкам комплекти білизни, а дохід отримують від «підвішених покупок»; переселенців із Бучі, які відкрили у Львові кав'ярню.

Окрім розвитку краудфандингової платформи, команда KeepGoing має на меті розбудову ком’юніті підприємців, організацію експертних консультацій і навчання, а також створення бази малих підприємств, які потребують підтримки.

Дмитро Сергієв – український IT-підприємець, засновник фотостоку DepositPhotos, онлайн-редактора Crello, фотостудії Lightfield, медіапроєктів Bird in Flight та WAS. 2021 року ці активи придбала американська компанія VistaPrint (входить до холдингу Cimpress).

KeepGoing – платформа допомоги мікро- та малому бізнесу в Україні. Проєкт надає медійну, інформаційну, фінансову підтримку та запускає краудфандингові збори. Звернутися по допомогу на сайті KeepGoing.com.ua можуть команди до 50 осіб чи сімейні бізнеси, постраждалі під час війни.