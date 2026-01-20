Головна Світ Економіка
Уряд Франції ухвалив бюджет без голосування в парламенті

glavcom.ua
Прем’єр-міністр Франції застосував спеціальну статтю Конституції для затвердження бюджету на 2026 рік
Французький парламент має добу на те, що оголосити про вотум недовіри уряду

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню застосував спеціальні конституційні повноваження, аби ухвалити бюджет на 2026 рік без голосування парламенту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BmfTV.

Лекорню застосував статтю 49.3, яка дозволяє уряду ухвалювати закони без голосування в парламенті. Згідно з конституцією, французький парламент має 24 години на те, що оголосити про вотум недовіри кабінету міністрів Лекорню. Якщо цього не станеться, бюджет набуває чинності. У інакшому випадку, уряд йде у відставку.

Ультраліва партія «Нескорена Франція» та ультраправа «Національне об’єднання» заявили про винесення на голосування вотумів недовіри уряду Лекорню. Парламент розгляне їх у п’ятницю, 23 січня.

Переговори про бюджет Франції на 2026 рік затягнулися на місяці, через що французькому президенту Емманюелю Макрону довелося схвалити спеціальний закон, який тимчасового дозволяє компенсувати відсутність повноцінного бюджету на 2026 рік.

Як відомо, у Франції у жовтні минулого року було оголошено склад нового уряду. Себастьян Лекорню, який був знову призначений прем'єр-міністром після попереднього терміну, що тривав лише 27 днів, пообіцяв сформувати кабінет «оновлення та різноманітності», але залишив на більшості ключових посад своїх попередніх кандидатів.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон не планує приєднуватися до новоствореної Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом. За інформацією Blomberg, Париж вбачає у статуті цієї організації певні ризики. Зокрема, Макрон вважає, що повноваження Ради виходять за межі врегулювання ситуації в Газі. Основне занепокоєння викликає ймовірне порушення принципів та інституційної ролі ООН.

