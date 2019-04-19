Зірки нью-йоркської джазової сцени 23 квітня виступлять в Києві
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Концерт відбудеться в рамках туру на підтримку щойно записаного альбому-триб’юту «Passion Reverence Transcendence»
23 квітня зірки американського джазу Benito Gonzalez Trio зіграють концерт в Caribbean Club Concert Hall. Тріо відомого піаніста Беніто Гонзалеза виступить у Києві в рамках європейського туру.
До складу тріо, окрім лідера, входять відомий американський контрабасист Ессіет Окон Ессіет і молодий італійський барабанщик Алессандро Д‘Анна. Концерт відбудеться в рамках туру на підтримку щойно записаного альбому-триб’юту «Passion Reverence Transcendence». Це пристрасна та зосереджена присвята одному з найвидатніших піаністів в історії джазу – Маккою Тайнеру.
Беніто Гонзалез – американський джазовий піаніст та композитор венесуельського походження. Він майстерно володіє технікою різних музичних жанрів – джаз, госпел, R&B, тощо. Останні 13 років – він в топі світових музикантів та один з джазменів з найбільшою географією концертів.
Беніто відкрився світу як переможець Great American Jazz Piano Competition (2005), а нині він вже дворазовий номінант премії The Grammy та володар багатьох престижних нагород. За словами видання JazzTimes, він є «одним із найкращих нових джазових піаністів».
Свіжий альбом Тріо Беніто Гонзалеза «Passion Reverence Transcendence», на думку американських критиків, - це аж ніяк не черговий триб’ют одному з видатних музикантів. Тріо глибоко переосмислює музику Тайнера, залишаючи його на першому плані та водночас «оселяючись» поруч із ним на тій особливій території сучасних джазових майстрів.
Беніто Гонзалез багато гастролює по всьому світу. Свою надзвичайно запальну та мелодійну музику зірковий піаніст