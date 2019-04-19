Зірки нью-йоркської джазової сцени 23 квітня виступлять в Києві



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Беніто Гонзалез

Концерт відбудеться в рамках туру на підтримку щойно записаного альбому-триб’юту «Passion Reverence Transcendence»

23 квітня зірки американського джазу Benito Gonzalez Trio зіграють концерт в Caribbean Club Concert Hall. Тріо відомого піаніста Беніто Гонзалеза виступить у Києві в рамках європейського туру.

До складу тріо, окрім лідера, входять відомий американський контрабасист Ессіет Окон Ессіет і молодий італійський барабанщик Алессандро Д‘Анна. Концерт відбудеться в рамках туру на підтримку щойно записаного альбому-триб’юту «Passion Reverence Transcendence». Це пристрасна та зосереджена присвята одному з найвидатніших піаністів в історії джазу – Маккою Тайнеру.

Беніто Гонзалез – американський джазовий піаніст та композитор венесуельського походження. Він майстерно володіє технікою різних музичних жанрів – джаз, госпел, R&B, тощо. Останні 13 років – він в топі світових музикантів та один з джазменів з найбільшою географією концертів.

Беніто відкрився світу як переможець Great American Jazz Piano Competition (2005), а нині він вже дворазовий номінант премії The Grammy та володар багатьох престижних нагород. За словами видання JazzTimes, він є «одним із найкращих нових джазових піаністів».

Свіжий альбом Тріо Беніто Гонзалеза «Passion Reverence Transcendence», на думку американських критиків, - це аж ніяк не черговий триб’ют одному з видатних музикантів. Тріо глибоко переосмислює музику Тайнера, залишаючи його на першому плані та водночас «оселяючись» поруч із ним на тій особливій території сучасних джазових майстрів.

