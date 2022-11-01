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Скільки ракет окупанти випустили по Україні: Зеленський назвав шокуючі цифри

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки ракет окупанти випустили по Україні: Зеленський назвав шокуючі цифри
Всі причетні до запусків ракет по території України понесуть відповідальність
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський закликав іноземних юристів приєднатися до притягнення РФ до відповідальності

З початку повномасштабної війни проти України Росія випустила по українських містах 4500 ракет.  Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками зустрічі Міжнародної асоціації юристів.

Зеленський висловив сподівання, що всі причетні до запусків ракет по території України понесуть відповідальність. 

«По кожній з 4500 російських ракет є нелюди, винні в смертях і втратах, викликаних цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, винні в цих вбивствах. За кожним проявом російської агресії є ті, хто спланував його, організував його, виправдовував його і не заважав його завершити», – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що розраховує на участь іноземних юристів у роботі зі створення спеціального трибуналу щодо притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та конфіскації російських активів.

«Я пропоную вам приєднатися до цієї роботи. Це можливість максимально конкретно допомогти людям, які стали жертвами цієї війни», – додав він.

Раніше Путін пояснив, навіщо 31 жовтня гатив по Україні ракетами.

Також повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці 31 жовтня над Україною понад 40 ракет.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

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Теги: війна ракета росія Володимир Зеленський

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