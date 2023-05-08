Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох
фото з відкритих джерел

Москва уважно відстежуватиме реакцію європейських столиць і особливо Вашингтона на заяви Буданова

У Кремлі істерично відреагували на заяву глави розвідки України Кирила Буданова про помсту росіянам за вбивство українців та про причетність розвідки до замаху на Захара Прилепіна. Секретар російського диктатора Дмтро Пєсков назвав жахливою заяви голови української розвідки.

«Ми рішуче засуджуємо такі заяви, у нас є спеціальні служби, які робитимуть усе, що потрібно на тлі цих заяв. У цьому ні в кого не повинно бути сумнівів», – цитують Пєскова росЗМІ.

Також Пєсков заявив, що Москва також уважно відстежуватиме реакцію європейських столиць і особливо Вашингтона.

Нагадаємо, очільник ГУР України Кирило Буданов підкреслив, що ліквідація росіян, які причетні до повномасштабної війни та смертей українців продовжиться у будь-якій точці світу. Він заявив про причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних прихильників війни проти України, зокрема, замах на Захара Прилєпіна 6 травня.

Теги: розвідка вбивство Кирило Буданов Москва Дмитро Пєсков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Путін привітав лідерів декількох країн з нагоди 78-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні
Путін привітав лідерів декількох країн з нагоди 78-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні
Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох
Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох
«Боронь Боже»: Путінський олігарх влаштував істерику через поразку Росії
«Боронь Боже»: Путінський олігарх влаштував істерику через поразку Росії
У Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула (відео)
У Туреччині протестувальники закидали камінням мера Стамбула (відео)
Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних
Атака дронів на Кремль: розвідка назвала причетних
Чому Польща не святкує День перемоги: відповідь науковиці
Чому Польща не святкує День перемоги: відповідь науковиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
«Американський адвокат» Путіна спрогнозував терміни переговорів між Україною та РФ
16K
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6386
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
5626
Москву огорнув густий чорний дим: що горить цього разу
5295
Атака на Київ: Кличко вказав, де впали уламки ворожого дрона
4812
Атака дронів на Київ. Окупанти влучили в багатоповерхівку (фото, відео)

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту