Українська розвідка обіцяє вбивати росіян до перемоги: у Кремлі переполох

Москва уважно відстежуватиме реакцію європейських столиць і особливо Вашингтона на заяви Буданова

У Кремлі істерично відреагували на заяву глави розвідки України Кирила Буданова про помсту росіянам за вбивство українців та про причетність розвідки до замаху на Захара Прилепіна. Секретар російського диктатора Дмтро Пєсков назвав жахливою заяви голови української розвідки.

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«Ми рішуче засуджуємо такі заяви, у нас є спеціальні служби, які робитимуть усе, що потрібно на тлі цих заяв. У цьому ні в кого не повинно бути сумнівів», – цитують Пєскова росЗМІ.

Також Пєсков заявив, що Москва також уважно відстежуватиме реакцію європейських столиць і особливо Вашингтона.

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Нагадаємо, очільник ГУР України Кирило Буданов підкреслив, що ліквідація росіян, які причетні до повномасштабної війни та смертей українців продовжиться у будь-якій точці світу. Він заявив про причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних прихильників війни проти України, зокрема, замах на Захара Прилєпіна 6 травня.