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Малоосвідчені та невмотивовані: дослідження показало, які росіяни воюють проти України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Малоосвідчені та невмотивовані: дослідження показало, які росіяни воюють проти України
Окупанти йдуть на війну проти України, щоб покращити матеріальне становище
фото з відкритих джерел

Тільки 11% з опитаних окупантів мають вищу освіту, а 12% не закінчили навіть школу

Російські військові, яких взяли у полон, малоосвідчені та не мають мотивації для участі у війні проти України. Такі дані першого соціологічного дослідження російських військовополонених, які були презентовані на брифінгу в Military Media Center.

Керівник проектів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик повідомив, що в опитуванні взяли участь 400 полонених, які заповнили анкету. За його словами, вік російських полонених, які взяли участь в опитуванні приблизно рівномірний – 80% це люди віком від 26 до 50 років. Значна частина –  це примусово мобілізовані з так званих «ДНР» та «ЛНР».

Тільки 11% з опитаних окупантів мають вищу освіту – це вкрай низький показник. За словами Скоцика, середню освіту має 20% окупантів, середню спеціальну – 57% і 12% – не мають навіть середньої освіти взагалі.

«Тобто це в основному низько освічені люди робітних спеціальностей, або ті, які взагалі ніде не працюють», – пояснив Скоцик

При цьому в окупантів низька мотивація і низький бойовий дух – вони не хочуть воювати і стояти до останнього, тому за можливості здаються в полон – 40% опитаних здалися добровільно.

Скоцик повідомив, що більшість опитаних вважають, що якщо буде відступ російської армії, то командири їх залишать на позиціях, а самі втечуть. Тільки 17% полонених сказали, що вони були повністю забезпечені боєкомплектом на фронті.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов повідомив, що зараз в українському полоні перебувають 90% тих окупантів, хто потрапив в Збройні сили РФ в 2022 році.

«Понад 30% із них потрапило в полон в проміжок між 1 січня та 24 лютого 2022 року. Особливо це характерно для мобілізованих жителів ОРДЛО. При цьому з них 59% потрапили на службу після 24 лютого 2022 року», – зазначив Юсов.

«Але є підстави вважати, що насправді ця цифра вища. Тому що серед полонених є побоювання, що коли вони повернуться в результаті обміну, то щодо них будуть репресії на території Росії», – наголосив Юсов.

Серед полонених армії окупантів представлені всі регіони Росії. В армію намагаються залучати найменш кваліфікованих і з низьким рівнем освіти, а також соціально неблагонадійні категорії громадян. Опитування полонених показує, що мотивацією йти в армію і на війну є бажання життєвої стабільності.

«Це те, що спонукало опитуваних полонених-рашистів до військової служби – майже 55%. Не любов до батьківщини, навіть не довіра до пропаганди чи любов до Путіна, Скабєєвої і Соловйова. Це і пояснює факти мародерства та багатьох інших злочинів», – пояснив Юсов.

За його словами, для них це можливість покращити своє матеріальне становище, а не звільнення і захист якихось умовних російськомовних, як говорить російська пропаганда. При цьому Юсов додав, що лише невелика кількість керувались бажанням помститись за товаришів, бути професійними військовими. Юсов додав, що найкращі найбоєздатніші частини російської армії були фактично знищені в перший етап російської агресії.

За даними опитування, лише 3,3% сказали, що виправдались їх очікування від вступу на службу до військових сил РФ. Для 45,7% ці очікування не справдились взагалі. Водночас 60% окупантів оцінили особисті якості своїх командирів по 5 бальній шкалі найнижчою оцінкою.

Опитування проведено Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими разом з проектом «Хочу жити». Це експериментальне перше соціологічне опитування російських військовополонених. Не розголошється кількість окупантів, які знаходяться в українському полоні, але добровільно в даному опитуванні взяло участь і заповнило відповідні анкети 400 респондентів. Опитування проводилось шляхом заповнення анкети в добровільному порядку з 10 по 20 квітня.

Нагадаємо, що два колишніх ув’язнених, яких завербували у ПВК «Вагнер», розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими і так званими «500-ми» (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, включно з дітьми. 

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Теги: полон росіяни війна

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