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Зеленський пропонує відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський пропонує відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня
фото скріншот відео

Президент подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги

Президент України Володмир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й… Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю. Різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу. Народи Європи й Америки… Азія, Австралія, Африка – кожен має власну історію боротьби в тій війні, але спільну історію перемоги

Сьогодні я подав до Верховної Ради України законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло», – заявив Зеленський.

Триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.

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Теги: перемога ворог рашизм

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