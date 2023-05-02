«Безсмертний полк» дістався Африки: РФ провела улюблену акцію Путіна на іншому континенті (відео)

Місцеві музиканти під акомпанемент скрипок виконали радянську пісню воєнних років – «Катюша»

Після того, як Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві, посольство РФ організувало дійство у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі. Про це пишуть росЗМІ з посиланням на пресаташе російської дипмісії в ДРК Аліну Мірзаханову.

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Зазначається, що місцеві музиканти під акомпанемент скрипок виконали радянську пісню воєнних років – «Катюша».

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«Першого травня в ДР Конго посольство втретє організувало акцію «Безсмертний полк». Маршем вулицями Кіншаси пройшлися близько ста осіб, серед них – персонал (посольства - ред.), співвітчизники, російські військові спостерігачі та поліцейські Місії ООН зі стабілізації в ДРК і конголезці, які симпатизують Росії», – йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому відео учасники «Безсмертного полку» йдуть із плакатами, червоними прапорами та великим розгорнутим прапором Росії.

Як повідомлялося, Росія цього року скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна «Безсмертний полк» у Москві. Також британська розвідка пояснила, чому Путін скасував акцію «Безсмертний полк»