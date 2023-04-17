Припиніть штучне збіднення української мови

Коли в Україні церковнослов'янською вчили, в Московії вчили стусанами

Почалось моє улюблене.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не Пасха, а Паска».

«Не Паска, а Великдень».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Не Воскресе, а Воскрес».

Пасха – оригінал. Ні, не російське. Іврит через грецьку та церковнослов'янську.

Паска – розмовна версія, переважно в західних регіонах

Великдень – альтернативна форма.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Воскресе – церковнослов'янська форма (а саме аорист). Коли в Україні церковнослов'янською вчили, в Московії вчили стусанами. Це не значить, що треба тільки так, але це значить, що так теж можна.

Припиніть штучне збіднення української лише тому, що ви знаєте тільки власне регіональне. Або пізно на неї перейшли і все давнє у вас асоціюється з московським. Це зробить хіба гірше.