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Віктор Трегубов Журналіст

Припиніть штучне збіднення української мови

glavcom.ua
Українці гостро реагують на мовне питання
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Коли в Україні церковнослов'янською вчили, в Московії вчили стусанами

Почалось моє улюблене.

«Не Пасха, а Паска».

«Не Паска, а Великдень».

«Не Воскресе, а Воскрес».

Пасха – оригінал. Ні, не російське. Іврит через грецьку та церковнослов'янську.

Паска – розмовна версія, переважно в західних регіонах

Великдень – альтернативна форма.

Воскресе – церковнослов'янська форма (а саме аорист). Коли в Україні церковнослов'янською вчили, в Московії вчили стусанами. Це не значить, що треба тільки так, але це значить, що так теж можна.

Припиніть штучне збіднення української лише тому, що ви знаєте тільки власне регіональне. Або пізно на неї перейшли і все давнє у вас асоціюється з московським. Це зробить хіба гірше.

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Джерело
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Теги: українці українська мова Великдень 2023

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Віктор Трегубов

Припиніть штучне збіднення української мови
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