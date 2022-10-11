Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами

Міноборони країни-терористки каже про «утилізацію ракети»

Міноборони країни-терористки РФ вигадало пояснення, чому напередодні, 10 жовтня, загорівся склад боєприпасів під російським Ярославлем. Мовляв, склад спалахнув через утилізацію ракети. Про це пишуть російські ЗМІ.

Під час так званої «утилізації ракети» у неї нібито випадково запустився маршовий двигун. Через це почалася пожежа, яка охопила 700 квадратних метрів, на її гасіння пішло кілька годин.

Про пожежу на складі на шостому арсеналі військово-морського флоту (ВМФ) Росії повідомлялося 10 жовтня. Внаслідок цього загинув один робітник, ще двоє постраждали. Слідчі РФ розпочали перевірку.

Згодом місцева влада повідомила, що пожежа вже локалізована, і загрози життю мешканців вже немає.

Як повідомлялося, за неперевіреною інформацією, спалах почався після вибуху снаряда в цеху.