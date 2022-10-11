Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
Пожежа на складі охопила 700 «квадратів» 
скріншот із відео

Міноборони країни-терористки каже про «утилізацію ракети» 

Міноборони країни-терористки РФ вигадало пояснення, чому напередодні, 10 жовтня, загорівся склад боєприпасів під російським Ярославлем. Мовляв, склад спалахнув через утилізацію ракети. Про це пишуть російські ЗМІ.

Під час так званої «утилізації ракети» у неї нібито випадково запустився маршовий двигун. Через це почалася пожежа, яка охопила 700 квадратних метрів, на її гасіння пішло кілька годин.  

Про пожежу на складі на шостому арсеналі військово-морського флоту (ВМФ) Росії повідомлялося 10 жовтня. Внаслідок цього загинув один робітник, ще двоє постраждали. Слідчі РФ розпочали перевірку.

Згодом місцева влада повідомила, що пожежа вже локалізована, і загрози життю мешканців вже немає. 

Як повідомлялося, за неперевіреною інформацією, спалах почався після вибуху снаряда в цеху. 

Теги: росія пожежа

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибух на Кримському мосту прогримів сьогодні близько шостої години ранку
Потужна пожежа на Кримському мосту: реакція окупантів та їхні дії
8 жовтня, 09:27
Кримський міст зазнав руйнувань внаслідок вибуху та пожежі
Пожежа на Кримському мосту спричинила затори з кораблів
8 жовтня, 12:27
У Донецьку 8 жовтня вибухи та пожежа
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
8 жовтня, 14:00

Соціум

Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 
У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні
Червоний Хрест відреагував на чутки про припинення його роботи в Україні
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ
У Ростовській області розбився ще один військовий літак РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
296K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
101K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
57K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
44K
Найскладніший вечір для енергетики. Влада звернулась до українців з проханням
32K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 
28K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту