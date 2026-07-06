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Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Зірки показали наслідки ударів по своїх будинках у Києві
колаж: glavcom.ua

У квартирі Олени Кравець вибило вікна через приліт у сусідній будинок

Українські зірки відреагували на атаку Росії на Київ у ніч на 6 липня. РФ атакувала столицю, під прицілом опинилися житлові будинки. Знаменитості розповіли, як пережили нічний обстріл. «Главком» зібрав підбірку дописів зірок.

Андрій Нікітін

Житловий комплекс, де мешкає музикант та співак Андрій Нікітін, постраждав внаслідок атаки на столицю. Артист показав кадри пожежі у своєму будинку.

Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки фото 1
фото: скриншот Instagram
Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки фото 2
фото: скриншот Instagram

Під час російської атаки на Київ у сусідній будинок музиканта влучила ракета. Під час удару Нікітін перебував в укритті з дітьми. «Ще одна ніч, яку пережила наша родина», – підписав свій допис Андрій Нікітін.

Олена Кравець

Акторка Олена Кравець показала наслідки прильоту біля свого будинку. Через вибухову хвилю у квартирі зірки вибило вікна.

Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки фото 3
фото: скриншот Instagram

«Ось такий ранок... Вікна повилітали в нас також, але якимось дивом вціліло скло. І ми всі, слава Богу. Найстрашніша ніч за останній час і важко поранене моє місто», – написала зірка.

Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки фото 4
фото: скриншот Instagram

Також про наслідки російської атаки розповіла донька акторки Марія Кравець. «У батьків вибило вікна, приліт біля будинку поруч із подругою, наш район повністю в диму, вибухи просто над головою, від яких весь будинок здригається. П'ять годин тривоги у страху і зовсім без сну», – писала Марія Кравець.

Ірина Горова

Продюсерка Ірина Горова також прокоментувала нічний обстріл столиці. Зірка розповіла про наслідки та висловила співчуття постраждалим внаслідок обстрілу.

Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки фото 5
фото: скриншот Instagram

«Бʼють по домівках. По дитячих кімнатах. По життю. Настільки жорстоко, що не вкладається в голові. І чим далі – тим страшніші ночі. Мої співчуття всім постраждалим. Вбили 11 людей у Києві, ще 46 постраждали, пошкоджено 15 будинків. Страшенний біль», – зазначила продюсерка.

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що ніч у Києві була страшною. Вона також подякувала захисникам та висловила співчуття родинам загиблих.

Атака РФ на Київ. Українські зірки показали наслідки фото 6
фото: скриншот Instagram

«Сказати, що було страшно, то нічого не сказати... Співчуття родинам загиблих, Боже, сил тим, хто бореться за життя. Дякую нашим Захисникам, не уявляю, що було б, якби не ви», – написала виконавиця.

15 фото
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Зірки відреагували на нічний обстріл Києва
фото: скриншот Instagram

Інші зірки українського шоу-бізнесу також відреагували на обстріл столиці. Вони робили репости дописів із наслідками атаки, висловлювали свої співчуття та публікували свої реакції.

Як розовідав «Главком», у ніч на 6 липня в Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи – ворог атакував столицю балістичними ракетами, у небі над містом працювала протиповітряна оборона. станом на ранок було відомо про 11 загиблих. 

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Теги: Київ війна обстріл столиця шоубіз ракетна атака

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