Віце-спікер Держдуми Петро Толстой закликав росіян воювати «до кінця»

У Росії вигадали нове виправдання для продовження війни проти України. Віце-спікер нижньої палати російського парламенту Петро Толстой заявив, що припинення бойових дій нібито може призвести до зникнення Росії. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, інформує «Главком».

За словами Толстого, «спеціальна військова операція» потрібна Росії, аби зберегти державу «у тому вигляді, в якому вона існує зараз». Розв’язану проти України війну він назвав «боротьбою за незалежність, свободу та право самостійно ухвалювати рішення».

Російський депутат також намагався представити повномасштабне вторгнення як нібито вимушений крок. Він стверджував, що Кремлю начебто не залишили іншого вибору, окрім як воювати «зі зброєю в руках».

Крім того, Толстой закликав росіян «йти до кінця», не зважаючи на ціну продовження війни, чим дав зрозуміти, що Москва не має наміру припиняти бойові дії.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара й надалі готова підтримувати дипломатичні зусилля для завершення війни в Україні. Він закликав якнайшвидше припинити бойові дії, адже вони створюють додаткові ризики для регіональної безпеки та міжнародної стабільності.

Герой України Денис Макаровський вважає, що одним із чинників, здатних переламати хід війни, можуть стати високі щомісячні втрати російської армії. За його оцінкою, ліквідація близько 50 тис. окупантів на місяць суттєво вдарила б по економіці та оборонній промисловості держави-агресорки.