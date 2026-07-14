Пєсков заявив про політичний «ляпас» від Баку: до чого тут Україна

Пєсков заявив про розбіжності з Азербайджаном через Україну

Пєсков визнав жорсткі розбіжності з ключовим партнером, але поспішив запевнити, що Кремль «не ображається»

У Кремлі публічно заявили, що позиція Азербайджану щодо війни в Україні є предметом серйозних розбіжностей між двома країнами, оскільки Баку категорично не поділяє підходи Москви. Попри очевидний дипломатичний розкол, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив про безсилий «прагматизм» РФ, яка змушена миритися з проукраїнським курсом партнера заради збереження двосторонніх відносин. Про це пише «Главком» з посиланням на ТАСС.

Про розбіжності між Росією та Азербайджаном у поглядах на війну проти України Дмитро Пєсков сказав 14 липня під час брифінгу в Москві. За словами представника Кремля, позиція офіційного Баку щодо українського питання є точкою незгоди для Москви. При цьому Пєсков заявив, що Азербайджан належить до переліку держав, з якими Росія підтримує близькі відносини.

«Так, це є предметом наших розбіжностей», – зазначив Пєсков, додавши, що Москва не вважає це підставою для погіршення співпраці з Баку.

Він наголосив, що Кремль дотримується «прагматичного підходу» у відносинах з Азербайджаном і, попри різні погляди на війну, виступає за розвиток двостороннього партнерства.

«Ми вважаємо, що повинні всіляко розвивати наші відносини, тим більше з такою країною, як Азербайджан», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, що Азербайджан офіційно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Баку жодного разу не визнав спробу анексії Росією українських територій і неодноразово заявляв про необхідність дотримання норм міжнародного права. Більше того, Азербайджан неодноразово надавав українській стороні гуманітарну допомогу, зокрема енергетичне обладнання, та брав участь у міжнародних заходах щодо відновлення України.

Разом з тим, Баку у лютому 2022 року підписав декларацію про союзницьку взаємодію з Росією.

Судячи із заяви Пєскова, російська сторона наразі змушена миритися з проукраїнськими та нейтральними кроками Азербайджану задля збереження двосторонніх економічних і політичних контактів.

Нагадаємо, 6 липня Азербайджан викликав посла Росії та вручив йому ноту протесту після удару російського безпілотника по автозаправній станції Socar у Миколаївській області. У Баку заявили, що атаки на об'єкти азербайджанської компанії в Україні набувають системного характеру, та висловили Москві рішучий протест.