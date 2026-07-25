В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом

У ніч проти 25 липня безпілотники атакували кілька російських міст

У Ростові виникла масштабна пожежа, а в Енгельсі Саратовської області, за попередніми даними, загорілася будівля на території військової частини, повідомляє «Главком» з посиланням на ASTRA та Exilenova+.

Як повідомляють моніторингові канали, у ніч проти 25 липня в Саратовській області оголошували ракетну небезпеку та загрозу атаки безпілотників. За інформацією місцевих жителів, пожежа виникла на вулиці Енгельс-1.

OSINT-аналітик припускає, що там може розташовуватися військова частина. Поблизу місця займання розташовані об'єкти військового аеродрому «Енгельс-2». Очевидці публікують у соцмережах відео з густим димом і загравою над містом.

Крім того, після ударів повідомляється про пожежу та сильне задимлення в Ростові.

Також під ударом опинився тимчасово окупований Луганськ. У місті повідомляють про вибухи та пожежу на місці атаки.

Раніше, 16 липня, під час української атаки на аеродром «Енгельс-2» супутникові знімки підтвердили ураження російського стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-95МС. Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно використовує ці літаки для ударів крилатими ракетами Х-101 по території України, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних містах.