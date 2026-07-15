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Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Федоров підбив підсумки роботи на посаді міністра оборони
Федоров назвав головні досягнення на посаді міністра оборони
фото: Михайло Федоров/Telegram

Очільник оборонного відомства перелічив ключові досягнення своєї команди, визнав низку незавершених реформ та заявив, що продовжить працювати над розвитком оборонних технологій

Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Федорова.

Основні результати роботи

За словами міністра, одним із головних результатів стало суттєве нарощування закупівель безпілотників. Він зазначив, що за чотири місяці Міністерство оборони закупило більше дронів, ніж за весь попередній рік. Також кошти були спрямовані на розвиток FPV-дронів на оптоволокні, далекобійних ударних безпілотників, дронів-перехоплювачів, наземних роботизованих комплексів та інших сучасних технологій.

Серед досягнень Федоров також назвав запуск програми «Логістичний локдаун», продовження фінансування програми «Лінія дронів», реформування системи оборонних закупівель, проведення тендерів на закупівлю далекобійної артилерії та сотень тисяч безпілотників, а також закупівлю для війська тисяч пікапів, багі та квадроциклів.

Окремо міністр відзначив зміни у сфері протиповітряної оборони. За його словами, після впровадження процедури аналізу кожної масованої атаки ефективність перехоплення безпілотників зросла з 83% до 91%, а крилатих ракет – із 47% до 87%.

Реформи та оборонні інновації

Крім того, Федоров повідомив про укладення контрактів на закупівлю ракет для комплексів Patriot, підписання контракту на закупівлю винищувачів Gripen, запуск грантової програми для виробників ракет і вибухових речовин, відкриття експорту в межах програми Drone Deal, створення Defense AI Center A1 та реалізацію інших проєктів у сфері оборонних інновацій.

Водночас міністр визнав, що частину реформ завершити поки не вдалося. Зокрема, йдеться про повну організаційну трансформацію Міністерства оборони відповідно до стандартів НАТО, переведення всіх оборонних закупівель на тендерну систему та формування культури відповідальності за ухвалені рішення.

Плани на майбутнє

Наприкінці допису Федоров подякував військовослужбовцям, працівникам Міністерства оборони, своїй команді та родині за підтримку. Він також наголосив, що має намір і надалі працювати над розвитком оборонних технологій.

«Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони, – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації. Далі буде», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, що нардепка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, хто очолить ключові міністерства.

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Теги: Михайло Федоров Міноборони війна Володимир Зеленський уряд Кабмін

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