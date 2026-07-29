Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг на Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу РФ. Згадаймо Михайла Русіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг на Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу РФ. Згадаймо Михайла Русіна
З перших днів повномасштабної війни Михайло Русін став на захист України
колаж: glavcom.ua

Посмертно Михайла Русіна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Русіна.

Солдат Михайло Русін поліг 29 травня 2022 року на території Запорізької області внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Йому назавжди 22 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Михайло народився 6 листопада 1999 року у Львові. Навчався у місцевій школі № 82. Потім вступив до Львівського вищого професійного політехнічного училища. З 2018 року працював електромонтером у «Львівобленерго». У 2019-2021 роках був на строковій службі в Харкові. Захоплювався історико-біографічною літературою.

З перших днів повномасштабної війни Михайло став на захист України. Служив у лавах 45-ї окремої артилерійської бригади. 

24 лютого 2022 року Михайло Русін без вагань вирушив захищати країну, оскільки був в оперативному резерві
24 лютого 2022 року Михайло Русін без вагань вирушив захищати країну, оскільки був в оперативному резерві
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Він був із тих справжніх патріотів України, які не словами, а вчинками доводять свою відданість Батьківщині. 24 лютого 2022 року без вагань вирушив захищати країну, оскільки був в оперативному резерві. Михайло був доброю і світлою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу й радів кожній миті життя. Ми дуже хотіли разом відвідати зоопарк і побачити жирафів. Він мріяв покататися на велосипеді теплого літного вечора і обійняти маму. Понад усе хотів жити у своїй вільній Україні», – написала близька подруга Анастасія. 

Поховали воїна у рідному Львові на Полі почесних поховань.

Посмертно Михайла Русіна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. 

У нього залишилися батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крим потихеньку зникає з картини світу росіян
Крим стає головним джерелом проблем для Кремля
20 липня, 19:09
Чому оптимізм після розмови Зеленського і Трампа може виявитися передчасним
Чому оптимізм після розмови Зеленського і Трампа може виявитися передчасним
9 липня, 08:00
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13
Наслідки удару СБУ по цілях в Росії
СБУ атакувала стратегічні об'єкти у глибині Росії та Криму
24 липня, 14:28
Стубб зробив заяву після розмови із Зеленським
Президент Фінляндії оцінив позиції України у війні
26 липня, 14:17
Влада наголосила, що уже здійснено попередній огляд пошкодженого житла
Вигорілі вулиці. Який вигляд має Вишневе після атаки РФ 6 липня (фото, відео)
8 липня, 09:03
Через подвійний удар по харківській АЗС спалахнула пожежа
Росіяни завдали подвійного удару дронами по АЗС у Харкові, є поранений
8 липня, 23:57
Росіяни спалили «Епіцентр» у Сумах
Росіяни спалили «Епіцентр» у Сумах
20 липня, 23:23
Російська техніка у Криму
Російські воєнкори висміяли заяву Кремля про трасу до окупованого Криму
21 липня, 10:25

Суспільство

Поліг на Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу РФ. Згадаймо Михайла Русіна
Поліг на Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу РФ. Згадаймо Михайла Русіна
В Україні переважно без опадів, на сході грози: погода на 29 липня 2026 року
В Україні переважно без опадів, на сході грози: погода на 29 липня 2026 року
Яке релігійне свято відзначається 29 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 липня 2026: традиції та молитва
Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену жертвам російського полону
Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену жертвам російського полону
У Харкові завершено відновлення художнього музею після російського удару (фото)
У Харкові завершено відновлення художнього музею після російського удару (фото)
Негода в Україні 29 липня: які області під загрозою
Негода в Україні 29 липня: які області під загрозою

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
135K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
27 липня, 15:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua