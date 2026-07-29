Поліг на Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу РФ. Згадаймо Михайла Русіна

Посмертно Михайла Русіна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Русіна.

Солдат Михайло Русін поліг 29 травня 2022 року на території Запорізької області внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Йому назавжди 22 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Михайло народився 6 листопада 1999 року у Львові. Навчався у місцевій школі № 82. Потім вступив до Львівського вищого професійного політехнічного училища. З 2018 року працював електромонтером у «Львівобленерго». У 2019-2021 роках був на строковій службі в Харкові. Захоплювався історико-біографічною літературою.

З перших днів повномасштабної війни Михайло став на захист України. Служив у лавах 45-ї окремої артилерійської бригади.

24 лютого 2022 року Михайло Русін без вагань вирушив захищати країну, оскільки був в оперативному резерві фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Він був із тих справжніх патріотів України, які не словами, а вчинками доводять свою відданість Батьківщині. 24 лютого 2022 року без вагань вирушив захищати країну, оскільки був в оперативному резерві. Михайло був доброю і світлою людиною. Завжди був готовий прийти на допомогу й радів кожній миті життя. Ми дуже хотіли разом відвідати зоопарк і побачити жирафів. Він мріяв покататися на велосипеді теплого літного вечора і обійняти маму. Понад усе хотів жити у своїй вільній Україні», – написала близька подруга Анастасія.

Поховали воїна у рідному Львові на Полі почесних поховань.

Посмертно Михайла Русіна нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У нього залишилися батьки та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.