Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії у Верховній Раді

Полякова заговорила у стінах Верховної Ради про заборону її участі у нацвідборі на Євробачення

Українська співачка Ольга Полякова взяла участь у засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію каналу нардепа та голови ТСК Олексія Гончаренка в YouTube.

Оля Полякова виступила на засіданні, присвяченому питанню «порушення прав людини під час воєнного стану». Зокрема, Олексій Гончаренко перед виступом співачки згадав про проблему «дискримінації українців в Україні». Нардеп запропонував розглянути питання з відмовою Олі Поляковій в участі у нацвідборі на пісенний конкурс «Євробачення».

Полякова наголосила на важливості питання про порушення прав людини. Співачка заявила, що хоче бути прикладом для тих, хто «відчуває, що їхні права могли бути порушені» та розповіла про свій свою історію.

«Торік, як українська артистка, я подала заявку на участь у нацвідборі на міжнародний музичний конкурс «Євробачення», який проводиться суспільним мовником. Мені в участі відмовили. Офіційна причина: пункт 4.6 правил, встановлених суспільним мовником у 2019 році заднім числом, який забороняє участь артистів, що виступали на території Росії після 15 березня 2014 року», – розповіла виконавиця.

Полякова виступила у Верховній Раді фото: скриншот Олексій Гончаренко/YouTube

За словами зірки, вона була у Росії один раз на початку 2015 року, де брала участь у шоу, а згодом розірвала контракт. «Це було моє свідоме рішення, яке я зробила 12 років тому», – сказала Полякова.

Тож співачка вважає цю відмову порушенням її прав. Також вона згадала про співачку Джамалу у своїх свідченнях, заявивши, що їй дозволили брати участь у «Євробаченні» після відвідин РФ.

«Жоден закон України не встановлював на той момент появи цього пункту правил відповідальності, ні кримінальної, ні адміністративної, за такі виступи. У 2016 році переможниця Нацвідбору також виступала у Росії у 2014–2015 роках, і це не завадило їй представляти Україну і виграти. Це Джамала», – зазначила вона.

фото: скриншот Олексій Гончаренко/YouTube

Також Полякова згадала про продюсера Костянтина Меладзе. За її словами, у 2017 році він був серед членів журі на Нацвідборі попри багаторічну роботу в Росії.

«Суспільний мовник, який утримується коштом платників податків, тобто нас із вами. Але рішення, яке торкається мене напряму, ухвалили як рішення приватної структури», – зазначила зірка. Також вона заявила, що саме правило було створено без громадського обговорення, тому вона вважає це некоректним та дискримінаційним.

Тож, на думку Олі Полякової, це правило ставить у «гірше становище» тих артистів, які весь останній час працювали в Україні та багато років тому відмовилися від російського ринку. Як стверджує артистка, на пропозицію розглянути її питання із «Суспільним» вона знову ж таки отримала відмову.

Нагадаємо, після відоми «Суспільного» співачці Оля Полякова в участі у нацвідборі, вона та її бізнес-партнер, продюсер Михайло Ясинський, написали офіційні листи до Європейської спілки радіомовлення та телебачення . Вони сподіваються, що організатори пісенного конкурсу Євробачення зможуть вплинути на Суспільне Мовлення, яке проводить Нацвідбір в Україні.