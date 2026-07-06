Перед самітом НАТО в Туреччині почалися масові затримання

Поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акції, які вимагали не допустити проведення саміту Альянсу в Анкарі

У Туреччині напередодні саміту НАТО поліція затримала понад сотню учасників протестів проти Альянсу. Правоохоронці застосували сльозогінний газ для розгону несанкціонованої акції в Анкарі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, протест організувала Комуністична партія Туреччини (ТКП). Попри офіційну заборону на проведення демонстрацій, її прихильники зібралися на центральній площі Кизилай в Анкарі.

Учасники акції тримали партійні прапори та вигукували гасла: «Вбивце НАТО, забирайся з країни» та «Проходу НАТО немає». Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ. За інформацією ТКП, було затримано понад 100 людей, серед яких – не лише члени партії, а й представники її керівництва.

Протести відбулися не лише в Анкарі. У Стамбулі сотні людей пройшли маршем від площі Таксим до району Долмабахче. Також акції пройшли в районі Кадикьой.

Попри значну присутність правоохоронців, у Стамбулі масових сутичок не зафіксували. Генеральний секретар Комуністичної партії Туреччини Кемаль Окуян заявив, що протестувальники прагнули висловити незгоду з проведенням саміту НАТО.

«Ми зібралися сьогодні в багатьох частинах Туреччини, щоб висловити протест проти НАТО. Ми сказали, що не віддамо Анкару прихильникам НАТО, що не дозволимо Анкарі мовчати. Ми виконали цю обіцянку», – заявив Окуян.

Reuters зазначає, що турецька влада суттєво посилила заходи безпеки напередодні міжнародного заходу. За інформацією агентства, лише минулого місяця під час антитерористичних рейдів було заарештовано 103 особи, а загалом затримано 225 людей. Ще 39 осіб затримали в неділю в інших регіонах країни.

Офіційно влада Туреччини пояснює ці дії боротьбою з тероризмом та необхідністю забезпечити безпеку під час проведення саміту НАТО.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7-8 липня. Очікується, що в ньому візьмуть участь президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та лідери інших держав-членів Альянсу. Однією з головних тем зустрічі стане війна Росії проти України та подальша підтримка Києва.