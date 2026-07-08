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США зробили неочікувану заяву після масштабних ударів по Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США зробили неочікувану заяву після масштабних ударів по Ірану
США підтвердили готовність укласти угоду з Іраном
фото: PAP

У Вашингтоні заявили, що не вважають перемир'я зірваним і готові продовжити переговори з Тегераном

Після серії масштабних авіаударів по військових об'єктах Ірану Сполучені Штати заявили про готовність продовжити переговори з Тегераном щодо укладення остаточної угоди. У Вашингтоні також вважають, що режим припинення вогню залишається чинним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, представник американської адміністрації заявив, що атака Ірану на комерційні судна поблизу Ормузької протоки є неприйнятною та потребувала жорсткої відповіді з боку США.

Водночас після завданих авіаударів Вашингтон не вважає, що режим припинення вогню припинив дію. «США продовжать переговори з Іраном для досягнення остаточної угоди», – повідомило джерело видання.

За інформацією The Wall Street Journal, після укладення рамкової угоди США продовжують координувати проходження комерційних суден через Ормузьку протоку маршрутом, який Вашингтон погодив разом з Оманом.

Однак напередодні представники Корпусу вартових ісламської революції заявили про готовність атакувати судна, якщо вони користуватимуться цим маршрутом.

Вранці 7 липня Іран застосував безпілотники та протикорабельні крилаті ракети проти суден, які намагалися пройти південним маршрутом через Ормузьку протоку. За даними американських посадовців, ударів зазнали три комерційні судна.

У відповідь у ніч на 8 липня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про початок серії масштабних ударів по військових об'єктах Ірану.

За інформацією американських ЗМІ, серед уражених цілей були системи протиповітряної оборони, комплекси берегового спостереження, зенітні ракетні комплекси, позиції протикорабельних крилатих ракет, пускові установки безпілотників, а також портова інфраструктура.

За даними американських чиновників, нинішня операція стала значно масштабнішою, ніж попередні удари США по іранських об'єктах у районі Ормузької протоки.

Нагадаємо, у ніч проти 8 липня Центральне командування США заявило про початок нової серії авіаударів по Ірану у відповідь на атаку комерційних суден. Американська сторона повідомила, що військова операція триватиме певний час, а її головною метою є завдати суттєвої шкоди військовій інфраструктурі, яка використовується для нападів на цивільне судноплавство.

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Теги: Іран США війна переговори

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