Директор сільської школи купив Циганську партію

Ребрендинг партії відбувся на початку 2026 року

6 січня 2026 року на Заході Україні з’явилася нова політична сила «Сильне Закарпаття». Її очолив директор Новодавидківської загальноосвітньої школи (Мукачівський район) Василь Хайнас. До перейменування «Сильне Закарпаття» називалося Циганською партією України і мало прописку в Одесі. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів?».

«Проживаю на Закарпатті і вирішив створити таку політичну силу. Нині кожен українець сподівається на завершення війни, після чого розпочнеться виборчий процес. Наша партія насамперед орієнтуватиметься на місцеві вибори», – у бесіді з «Главкомом» заявив керівник навчального закладу і за сумісництвом голова партії.

На уточнююче запитання, скільки коштів пішло на купівлю партії, Василь Хайнас відмовився відповідати. При цьому водночас підтвердив факт придбання політсили.

Вивчаючи відомості з відкритих реєстрів, «Главком» наштовхнувся на несподівану деталь. «Сильне Закарпаття» знімає партійний офіс у місті Мукачево на вулиці Андрея Шептицького, 21. Це торговельний центр, який належить місцевому бізнесмену Павлу Балозі, сину позафракційного народного депутата Віктора Балоги.

За цією ж адресою прописані підприємства «Себерег», «Лавки парк» і «Седід», які прямо та опосередковано контролюються Балогою-молодшим.

«Як кажуть, усе, що на Закарпатті – це Віктор Балога», – віджартовується співбесідник з оточення обранця у коментарі «Главкому». І переконує: «Це локальний політичний проєкт («Сильне Закарпаття» – «Главком»), до якого родина Балоги немає стосунку. У нас є партія «Команда Андрія Балоги» (названо на честь старшого сина нардепа Балоги Андрія, який з 2015 року – міський голова Мукачево), з якою будемо йти на вибори».