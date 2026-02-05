Головна Країна Політика
Директор сільської школи купив Циганську партію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Директор сільської школи купив Циганську партію
Директор Новодавидківської загальноосвітньої школи Василь Хайнас очолив політсилу «Сильне Закарпаття»
фото: Новодавидківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Ребрендинг партії відбувся на початку 2026 року

6 січня 2026 року на Заході Україні з’явилася нова політична сила «Сильне Закарпаття». Її очолив директор Новодавидківської загальноосвітньої школи (Мукачівський район) Василь Хайнас. До перейменування «Сильне Закарпаття» називалося Циганською партією України і мало прописку в Одесі. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Ринок партійного секонд-хенду ожив. Хто скупляється до виборів?».

«Проживаю на Закарпатті і вирішив створити таку політичну силу. Нині кожен українець сподівається на завершення війни, після чого розпочнеться виборчий процес. Наша партія насамперед орієнтуватиметься на місцеві вибори», – у бесіді з «Главкомом» заявив керівник навчального закладу і за сумісництвом голова партії.

На уточнююче запитання, скільки коштів пішло на купівлю партії, Василь Хайнас відмовився відповідати. При цьому водночас підтвердив факт придбання політсили.
Вивчаючи відомості з відкритих реєстрів, «Главком» наштовхнувся на несподівану деталь. «Сильне Закарпаття» знімає партійний офіс у місті Мукачево на вулиці Андрея Шептицького, 21. Це торговельний центр, який належить місцевому бізнесмену Павлу Балозі, сину позафракційного народного депутата Віктора Балоги.
За цією ж адресою прописані підприємства «Себерег», «Лавки парк» і «Седід», які прямо та опосередковано контролюються Балогою-молодшим.

«Як кажуть, усе, що на Закарпатті – це Віктор Балога», – віджартовується співбесідник з оточення обранця у коментарі «Главкому». І переконує: «Це локальний політичний проєкт («Сильне Закарпаття» – «Главком»), до якого родина Балоги немає стосунку. У нас є партія «Команда Андрія Балоги» (названо на честь старшого сина нардепа Балоги Андрія, який з 2015 року – міський голова Мукачево), з якою будемо йти на вибори».

 

