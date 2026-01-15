Чи пішов Єрмак на фронт? Міноборони дало відповідь
Колишній очільник Банкової стверджував, що після відставки ухвалив рішення мобілізуватися
Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак попри заяви про мобілізацію не звертався до жодного з територіальних центрів комплектування для проходження військової служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідь Міноборони на запит нардепа Ярослава Железняка.
«Інформуємо, що станом на момент розгляду депутатського звернення, громадянин України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації, на особливий період або за контрактом не звертався», – йдеться документі.
Відповідь на запит нардепа надійшла 14 січня та підписана заступником міністра оборони Євгеном Мойсюком.
Нагадаємо, за кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.
Колишній очільник Банкової заявляв, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.
До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.
