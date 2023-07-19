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Ексклюзив. Адвокат Баканов показав своє посвідчення і свіжі фото з Полтави

ексклюзив
Микола Підвезяний glavcom.ua
Ексклюзив. Адвокат Баканов показав своє посвідчення і свіжі фото з Полтави
Іван Баканов у Раді адвокатів Полтавської області
фото: glavcom.ua

Колишній керівник СБУ склав іспити, пройшов стажування та склав присягу адвоката

Колишній керівник Служби безпеки України Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката (№ 4224) від Ради адвокатів Полтавської області. Цей факт «Главкому» підтвердив сам Баканов. В ексклюзивному коментарі він уточнив, що повністю виконав визначену процедуру: склав іспити, пройшов піврічне стажування, склав присягу та отримав посвідчення. Фото новенького свідоцтва ексглава СБУ надав «Главкому».

Іван Геннадійович Баканов тепер має право займатися адвокатською діяльністю
Іван Геннадійович Баканов тепер має право займатися адвокатською діяльністю

Адвокат Баканов також вже внесений у Реєстр адвокатів України.

Ексклюзив. Адвокат Баканов показав своє посвідчення і свіжі фото з Полтави фото 1

Нагадаємо, раніше інформацію про те, що Баканов став адвокатом, оприлюднив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс. За його даними, Іван Баканов отримав свідоцтво 27 червня. Скукіс також підтвердив, що Баканов особисто перебував у Полтаві.

Скукіс пояснив, чому саме Рада адвокатів Полтавщини посвячувала Баканова у адвокати. Діючим законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання. Рада адвокатів України уточнила: це може бути реєстрація місця проживання (прописка), а може бути право власності, яке підтверджується витягом з реєстру, це може бути і на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди). «Після війни багато кваліфікаційно-дисциплінарних комісій припинили свою роботу або працюють нерегулярно, наприклад, у Києві чи Харкові. Тому досить часто претенденти демонструють нам саме договір оренди. Так було і з Іваном Бакановим. Це його самостійне рішення», – зазначив Скукіс виданню «Полтавщина».

Баканов у коментарі «Главкому» підтвердив усі ці деталі. А також надав свої фото з Полтави, які доводять факт його перебування там. Ексглава СБУ також зазначив, що разом з ним адвокатські посвідчення отримали ще кілька відомих осіб. Проте розголошувати їхні імена ексглава СБУ не став.

Іван Баканов у Раді адвокатів Полтавської області
Іван Баканов у Раді адвокатів Полтавської області

Нагадаємо, сьогодні колишні керівник Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк в інтерв’ю «Українській правді» критично оцінив роботу Баканова на посаді глави СБУ. «Не маючи власних знань, він мав покладатися у своїй діяльності на людей, які перебували всередині. Це були не найкращі люди у Службі безпеки України», – зазначив Кондратюк. 

«Главком», користуючись нагодою, попросив Івана Баканова прокоментувати свіжий випад на свою адресу. Ексглава СБУ зазначив: «Я не знаю такого контррозвідника – Кондратюка. Я знаю Кондратюка, який «шив берети для військових».

Ексклюзив. Адвокат Баканов показав своє посвідчення і свіжі фото з Полтави фото 2
Баканов склав кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року. Після цього пройшов шестимісячне стажування. 27 червня 2023 року Рада адвокатів Полтавської області йому видала свідоцтво
Баканов склав кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року. Після цього пройшов шестимісячне стажування. 27 червня 2023 року Рада адвокатів Полтавської області йому видала свідоцтво

Водночас, коментуючи останні заяви діючого глави СБУ Василя Малюка, Баканов заявив, що пишається проєктами, які були започатковані під час його головування у Службі.

Зокрема мова про морські дрони, які вчергове атакували і пошкодили Кримський міст 17 липня. «Мені пощастило, бо разом з Головнокомандувачем ЗСУ вийшло зібрати унікальних фахівців з усього світу для реалізації проєкту морські дрони. Це унікальний проєкь, яка буде вивчатися в найкращих військових академіях світу, бо він повністю змінює майбутню оперативно-тактичну модель ведення бойових дій на морі», – зазначив Баканов. «Я дуже пишаюся, що згадані паном Малюком операції є успішними і почали реалізовуватися відразу після початку повномасштабного вторгнення. Вони успішні не тільки з військової точки зору, а й з емоційної. Саме ці операції додали українцям віри в те, що ворога можна перемагати», – додав ексглава СБУ. 

Баканов відмовився відповісти ще на кілька питань, пообіцявши, що згодом він знайде таку можливість.

Нагадаємо, Іван Баканов очолював Службу безпеки України з 29 серпня 2019 року по 19 липня 2022 року.

Микола Підвезяний, «Главком»

Теги: адвокат Іван Баканов

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