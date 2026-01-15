Головна Країна Політика
search button user button menu button

НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
Андрій Єрмак, Рустем Умєров наразі не мають статус підозрюваних
фото: Рустем Умєров/Facebook, Офіс президента

Кривонос не відповів, чи відомо НАБУ, де перебуває Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак і ексміністр оборони, а секретар РНБО Рустем Умєров наразі не фігурують у статусі підозрюваних у так званій «справі Міндіча». Про це повідомив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, передає «Главком».

Кривонос зазначив, що в листопаді 2025 року обшуків у робочому кабінеті тодішнього очільника Офісу президента не проводили. Водночас, посилаючись на таємницю досудового розслідування, він утримався від коментарів щодо можливих подальших обшуків або інших слідчих дій стосовно Єрмака.

Зокрема, Кривонос не відповів, чи відомо НАБУ, де перебуває Єрмак: «Ці відомості становлять досудове розслідування. Це не є предметом розгляду ТСК. Це приватна особа».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос прокоментував чутки про особу на прізвисько Алі Баба, яка згадується у плівках розслідування в справі «Мідас» і про те, що цією людиною нібито є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. На це Кривонос відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви.

Читайте також:

Теги: Рустем Умєров Андрій Єрмак НАБУ Семен Кривонос

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ексміністра аграрної політики Миколу Сольського було викрито на заволодінні державною землею
Справу ексміністра аграрної політики Миколи Сольського скеровано до суду – НАБУ
Сьогодні, 15:13
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
НАБУ: Голову парламентської фракції викрили на пропозиції хабарів депутатам
13 сiчня, 23:01
Зеленський: Ми дуже стараємось у новому році відновити обміни
Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
1 сiчня, 18:48
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами
31 грудня, 2025, 20:10
Ігор Миронюк під час засідання Вищого антикорупційного суду
Справа «Мідас». Адвокати стверджують: Ігор Миронюк ніколи не був радником міністра Галущенка
29 грудня, 2025, 16:49
28 грудня Зеленський зустрівся з Трампом
Зустріч Зеленського та Трампа: Умєров розкрив нові деталі
29 грудня, 2025, 15:13
Деталі зустрічей із США: Зеленський про хід роботи українських переговорників
Президент України розповів про результати зустрічей з американською командою
23 грудня, 2025, 14:11
Правоохоронці кажуть, що за хабар у $30 тис. фігуранти мали дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного ЖК
Луцьк: НАБУ та САП викрили на корупції депутатів обласної та міської рад
19 грудня, 2025, 17:10
Обшуки у міській раді проводять співробітники Національного антикорупційного бюро України
НАБУ прийшло з обшуками до Луцької міськради
19 грудня, 2025, 13:00

Політика

Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
Зеленський відзначив працівників Управління державної охорони держнагородами
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча
Президент зустрівся із Залужним (фото)
Президент зустрівся із Залужним (фото)
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
Росія продовжить удари по Україні: Путін дав чітку відповідь на всі мирні ініціативи
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
Нардеп звернувся до ДБР: під час енергоколапсу посадовець Агентства відновлення відпочиває у дорогих готелях
В Україну прибув президент Чехії
В Україну прибув президент Чехії

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua