НАБУ повідомило, чи Єрмак і Умєров є підозрюваними у справі Міндіча

Кривонос не відповів, чи відомо НАБУ, де перебуває Єрмак

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак і ексміністр оборони, а секретар РНБО Рустем Умєров наразі не фігурують у статусі підозрюваних у так званій «справі Міндіча». Про це повідомив голова НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану, передає «Главком».

Кривонос зазначив, що в листопаді 2025 року обшуків у робочому кабінеті тодішнього очільника Офісу президента не проводили. Водночас, посилаючись на таємницю досудового розслідування, він утримався від коментарів щодо можливих подальших обшуків або інших слідчих дій стосовно Єрмака.

Зокрема, Кривонос не відповів, чи відомо НАБУ, де перебуває Єрмак: «Ці відомості становлять досудове розслідування. Це не є предметом розгляду ТСК. Це приватна особа».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом голова Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос прокоментував чутки про особу на прізвисько Алі Баба, яка згадується у плівках розслідування в справі «Мідас» і про те, що цією людиною нібито є керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. На це Кривонос відповів, що не може ні підтвердити, ні спростувати подібні заяви.